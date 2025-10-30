Mưa lũ miền Trung: "Bộ đội đây, bà con ơi!"

Những ngày qua, mưa lớn liên tục đã nhấn chìm nhiều khu vực tại Đà Nẵng trong biển nước, gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Giữa lúc gian nguy, những chiến sĩ Quân khu 5 đã không quản ngại khó khăn, ngược dòng nước để tiếp cận và hỗ trợ bà con vùng lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với thuyền, xuồng, cano chở theo lương thực, thực phẩm đã băng mình vào tâm lũ. Tiếng gọi "Bộ đội đây, bà con ơi!" vang vọng khắp các thôn, xóm, cổng nhà bị cô lập, mang theo hơi ấm và niềm hy vọng giữa dòng nước lạnh giá.

Lực lượng bộ đội khắc phục sạt lở tại bờ kè xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Từng bao gạo, thùng mì, chai nước, hộp sữa và nhu yếu phẩm được chuyển đến tận tay người dân. Nhiều cụ già, quần áo ướt sũng, tay run run cảm ơn, trong khi những cháu nhỏ bám lấy tay anh bộ đội, đôi mắt trong veo...

Từ vùng ven biển đến các thôn bản xa xôi của đại ngàn Trường Sơn, bộ đội Quân khu 5 đã có mặt khắp mọi nơi để hỗ trợ người dân, mở đường, đắp đê, vá kè.

Đặc biệt, tại khu vực miền núi phía Tây Đà Nẵng, nơi lũ lụt và sạt lở đất diễn biến phức tạp, gây chia cắt, vùi lấp nhà cửa, hoa màu và thiệt hại lớn về người, tài sản, sự hiện diện của bộ đội càng trở nên cấp thiết.

Ngoài việc di dời người, tài sản, dầm mình trong mưa khắc phục sạt lở, thu dọn đống đổ nát và cứu người bị nạn, những người lính Quân khu 5 còn tận tình chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho bà con.

Bộ đội Quân khu 5 hỗ trợ thực phẩm cho các hộ dân bị cô lập do mưa lũ (Ảnh: A Núi).

Thượng tá Trần Văn Tám, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cho biết việc hỗ trợ suất ăn miễn phí cho nhân dân là chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Hoạt động này không chỉ giúp người dân vơi đi khó khăn, chia sẻ với người bệnh mà còn giảm thiểu rủi ro đi lại trong những ngày mưa lũ.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã phối hợp với Chi hội phụ nữ xã Trà My tổ chức chế biến và nấu 150 suất ăn, hỗ trợ miễn phí cho người dân đang điều trị tại trung tâm y tế trong khu vực. Cùng với "bữa cơm nghĩa tình", đơn vị còn gói và nấu hơn 2 tạ bánh chưng tặng các hộ gia đình bị cô lập và người nghèo.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được điều động cứu hộ khẩn cấp vào khuya 29/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Lữ đoàn Thông tin 575 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã cơ động đến tâm lũ xã Hòa Tiến để trực tiếp hỗ trợ bà con đang bị cô lập.

Giữa trời mưa lạnh, từng suất cơm nóng được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 trao tận tay người dân vùng lũ.

Ông Trần Xuân Nhàn, người dân thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, xúc động chia sẻ: "Trong những ngày bị nước lũ cô lập, nhận được bữa cơm ấm lòng của bộ đội, chúng tôi thật sự xúc động và thêm vững tin rằng người dân chúng tôi không bao giờ bị bỏ lại phía sau".