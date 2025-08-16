Xem trực tiếp trận tuyển nữ Việt Nam gặp U23 nữ Australia ở đâu?

Vào lúc 20h hôm nay (16/8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á với đội U23 nữ Australia trên sân nhà Lạch Tray (Hải Phòng).

Tuyển nữ Việt Nam xuất sác toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng (Ảnh: FAT).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trận đấu này trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Kể từ đầu giải, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu khá ổn định. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã giành chiến thắng cả ba trận đấu với đội tuyển nữ Campuchia (6-0), Indonesia (7-0) và Thái Lan (1-0) mà chưa thủng lưới bàn thắng nào.

Điều đó giúp các cô gái Việt Nam dẫn đầu bảng A với 9 điểm trọn vẹn. Giờ đây, đội tuyển nữ Việt Nam đang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu, nhất là sau khi Philippines đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng.

U23 nữ Australia được xem là ẩn số thú vị ở giải đấu này. Họ khởi đầu giải đấu vô cùng thất vọng khi thua 1-2 trước Myanmar. Nhưng sau đó, đoàn quân HLV Joseph Palatsides đã xuất sắc hạ gục đương kim vô địch Philippines với tỷ số 1-0, trước khi dễ dàng đánh bại Timor Leste tới 9 bàn không gỡ.

U23 nữ Australia là đối thủ thực sự đáng gờm (Ảnh: VFF).

Nhìn chung, lối chơi của U23 nữ Australia khá đơn giản nhưng hiệu quả. Họ có thể hình vượt trội so với các đối thủ ở Đông Nam Á. Đội bóng xứ Chuột túi rất biết cách tận dụng lợi thế này để chiếm ưu thế.

HLV Mai Đức Chung đã nhận thấy điều này khi chia sẻ: “U23 Australia thể hình vượt trội, tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm uy lực. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng mới có thể thắng được họ”.

Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong những đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất giải đấu. Do đó, yếu tố kinh nghiệm là điểm mạnh của đội bóng. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung cần phải tận dụng lợi thế này mới có thể vượt qua được các cầu thủ trẻ của Australia.