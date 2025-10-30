Đổi mới để tạo sự khác biệt và chinh phục thị trường cà phê uống liền

Cà phê uống liền: Từ tiện lợi đến cuộc đua trải nghiệm thật

Tại Việt Nam, cà phê uống liền đang tăng tốc, ghi nhận mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước (theo InsightAsia 2024).

Hương vị của cà phê uống liền cũng là yếu tố quan trọng trong quyết định mua hàng (Ảnh: Tetra Pak).

Điều này đặt ra bài toán cho các nhà sản xuất: làm thế nào để tạo ra sản phẩm cà phê uống liền vừa tiện lợi, vừa giữ được hương vị nguyên bản của ly cà phê pha máy hay pha phin - vốn là chuẩn mực yêu thích của người tiêu dùng Việt.

Đổi mới không chỉ là sáng tạo công thức

Theo Tetra Pak, hành vi tiêu dùng cà phê uống liền xoay quanh ba “khoảnh khắc” chính:

Khởi động ngày mới - nhu cầu nạp năng lượng nhanh tại nhà hoặc nơi làm việc.

Khoảnh khắc cùng nhau - ưu tiên sự tiện lợi, dễ mang theo và chia sẻ khi di chuyển hoặc tụ họp bạn bè.

Thưởng thức tại gia - tần suất sử dụng thường xuyên, dung tích lớn, phù hợp với gia đình hoặc môi trường dịch vụ.

Để đáp ứng từng khoảnh khắc kể trên, Tetra Pak phát triển ba định dạng bao bì chủ lực:

Định dạng nhỏ tiện lợi dành cho người trẻ năng động.

Cà phê cô đặc dạng gói mini (20 ml) linh hoạt pha chế theo sở thích cá nhân tại nhà hoặc văn phòng.

Định dạng dung tích lớn (500 ml - 1L) phù hợp với nhu cầu “Thưởng thức tại gia” hoặc sử dụng trong môi trường dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê (horeca).

Các định dạng bao bì cà phê uống liền khác nhau, từ hộp mini tiện lợi đến dung tích lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng (Ảnh: Tetra Pak).

Đồng sáng tạo - mô hình mới cho cà phê uống liền

Tại Bloom., - trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Tetra Pak, các doanh nghiệp Việt có thể đồng sáng tạo cùng chuyên gia quốc tế để tối ưu công thức, độ sánh, hòa tan và hương vị trước khi sản xuất đại trà.

Các thử nghiệm được mô phỏng trong điều kiện sản xuất thương mại thực tế, đảm bảo độ ổn định hương vị và rút ngắn thời gian tung sản phẩm ra thị trường. Kết quả là những dòng sản phẩm cà phê uống liền giữ được hương vị ngon nguyên bản, đáp ứng tiêu chí Clean Label - ít phụ gia, nguyên liệu tự nhiên, quy trình minh bạch.

Giữ trọn hương vị bằng công nghệ tiệt trùng

Một trong những thách thức lớn nhất của cà phê uống liền là thời hạn sử dụng và biến đổi hương vị trong quá trình bảo quản. Giải pháp được Tetra Pak đưa ra là công nghệ chế biến và đóng gói tiệt trùng, cho phép sản phẩm giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng trong tối đa 12 tháng mà không cần chất bảo quản. Bao bì carton tiệt trùng còn có ưu thế về bền vững: tái chế được, giảm phát thải carbon và an toàn khi vận chuyển.

Thiết kế để tạo khác biệt

Với danh mục bao bì Tetra Pak Artistry, các thương hiệu có thể tạo dấu ấn qua hiệu ứng kim loại, phủ mờ hoặc nhám, cùng thiết kế công thái học giúp trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn.

Nghiên cứu của Tetra Pak về góc nhìn và hành vi tiêu dùng của người Việt Nam với cà phê uống liền 2024 chỉ rõ tâm lý thích đẹp - lạ của giới trẻ, khiến bao bì trở thành động lực thu hút người tiêu dùng đầu tiên.

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Theo nghiên cứu mới nhất của Tetra Pak, một xu hướng đang định hình hành vi tiêu dùng là “Hòa quyện sáng tạo - Mixology Indulgence” - sự kết hợp sáng tạo giữa cà phê, trái cây và sữa thực vật, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, tinh tế và dễ tiếp cận hơn.

Tại trung tâm Bloom., Tetra Pak đang đẩy mạnh thử nghiệm các công thức cà phê uống liền sáng tạo như cà phê ủ lạnh với nhiều hương vị mới như kẹo bơ, vải hồng hay công thức không đường và cao đạm đáp ứng nhu cầu hướng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Việc đầu tư vào công nghệ, bao bì, công thức và đồng sáng tạo cùng chuyên gia Tetra Pak sẽ giúp thương hiệu không chỉ bắt kịp xu hướng, mà còn góp phần định hình tương lai của ngành đồ uống. Theo đó, Tetra Pak đồng hành cùng nhiều đối tác để ra mắt các giải pháp đóng gói và chế biến cà phê uống liền.