Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam để xin lỗi vụ dùng sai Quốc kỳ

Lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi (Thái Lan) đã xảy ra sự cố. Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, ban tổ chức đã sử dụng sai Quốc kỳ của Việt Nam, thay thế bằng Quốc kỳ Trung Quốc.

Trong văn bản gửi AFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Ngay sau sự cố, FAT đã gửi công văn xin lỗi VFF và người dân Việt Nam vì sự cố nghiêm trọng này. Hôm qua (29/10), Madam Pang đã cử Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan sang Việt Nam, gặp trực tiếp lãnh đạo VFF và gửi lời xin lỗi.

Madam Pang tới Đại sứ quán Việt Nam để xin lỗi (Ảnh: Madam Pang).

Chưa dừng ở đó, tới hôm nay (30/10), Madam Pang cũng tới Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan gặp Đại sứ Phạm Việt Hùng, để tặng hoa và bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới VFF và người dân Việt Nam.

Trang cá nhân của Madam Pang viết: “Madam Pang đã gặp trực tiếp người dân Việt Nam ở Thái Lan và hiểu được sự bất bình của họ về sai sót nghiêm trọng vừa qua. Người đứng đầu bóng đá Thái Lan khẳng định FAT luôn tôn trọng Quốc kỳ của các quốc gia bởi đây là biểu tượng quan trọng. Bà hy vọng nhân dân Việt Nam sẽ tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn của FAT.

Đại sứ Phạm Việt Hùng đã cảm ơn Madam Pang vì lời xin lỗi chân thành và động thái gấp rút đính chính sai sót. Trước đó, vào chiều qua, Madam Pang đã cử Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan sang Việt Nam để xin lỗi.

Thái Lan và Việt Nam gần đây đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế, hợp tác giao lưu nhân dân và du lịch. Quan trọng hơn, vào năm 2026, Thái Lan và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”.