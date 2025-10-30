Man City, Arsenal, Chelsea vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool bị loại

Newcastle tiếp tục bảo vệ ngôi vương, Man City ngược dòng ngoạn mục

Nhà đương kim vô địch Newcastle đã khẳng định vị thế của mình trên con đường bảo vệ chức vô địch sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham tại St James' Park.

Newcastle thắng thuyết phục trước Tottenham (Ảnh: Getty).

Phút 24, Fabian Schar mở tỷ số cho "Chích chòe" bằng một pha đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Sandro Tonali. Đến phút 50, Nick Woltemade nhân đôi cách biệt cũng bằng một cú đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Jacob Ramsey, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này tiếp tục củng cố niềm tin cho Newcastle, đội bóng đã nâng cao chiếc cúp quốc nội lớn đầu tiên kể từ năm 1955 khi đánh bại Liverpool trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải trước.

Man City lội ngược dòng ấn tượng đánh bại Swansea (Ảnh: Getty).

Trong một diễn biến khác, Man City đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng hạng nhì Swansea. Với 10 sự thay đổi trong đội hình so với trận thua Aston Villa tuần trước, Man City đã bị dẫn trước ở phút 12 bởi bàn thắng của Goncalo Franco. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện.

Phút 39, Jeremy Doku gỡ hòa cho Man City với một cú sút bị đổi hướng. Omar Marmoush đưa đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 77, và Rayan Cherki hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bằng một pha lập công ở thời gian bù giờ, mang về chiến thắng quý giá cho Man City.

Arsenal nối dài mạch thắng, Chelsea vượt qua Wolves

Arsenal đã nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng của mình lên con số 8 trên mọi đấu trường sau khi đánh bại Brighton 2-0 tại sân vận động Emirates. Chiến thắng này đưa "Pháo thủ" tiến gần hơn đến mục tiêu giành Cúp Liên đoàn Anh, danh hiệu mà họ đã bỏ lỡ kể từ năm 1993.

Arsenal duy trì mạch trận thăng hoa dù không thi đấu với đội hình mạnh nhất (Ảnh: Getty).

Tiền vệ trẻ Ethan Nwaneri mở tỷ số ở phút 57 với một cú sút hiểm hóc vào góc dưới khung thành. Bukayo Saka ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal ở phút 76 sau một pha dứt điểm cận thành.

Đáng chú ý, HLV Mikel Arteta đã tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ Max Dowman, 15 tuổi 302 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Arsenal. Dowman được tung vào sân trong bối cảnh Arteta thực hiện 10 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace vào chủ nhật vừa qua.

Ở một diễn biến khác, đội dự bị của Chelsea đã có một trận đấu kịch tính và giành chiến thắng 4-3 trước Wolves đang gặp khó khăn.

Delap nhận thẻ đỏ trong trận đấu

Andrey Santos đưa Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút thứ năm, trước khi Tyrique George nhân đôi cách biệt 10 phút sau đó. Estevao Willian nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 41, tạo ra một lợi thế lớn cho The Blues.

Tuy nhiên, Wolves đã không bỏ cuộc. Toluwalase Arokodare rút ngắn tỷ số chỉ ba phút sau khi hiệp một kết thúc, và David Wolfe ghi bàn ở phút 73, khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Mặc dù tiền đạo Liam Delap của Chelsea bị đuổi khỏi sân ở phút 86, Jamie Gittens vẫn kịp ghi bàn thắng thứ tư cho đội khách. Bàn thắng thứ hai của Wolfe cho Wolves đến quá muộn để cứu vãn đội chủ nhà, khép lại một trận đấu đầy cảm xúc với 7 bàn thắng được ghi.

Liverpool thua trận thứ 3 trước Crystal Palace trong 80 ngày

Liverpool đã phải dừng bước tại vòng 5 Cúp Liên đoàn anh sau trận thua đậm 0-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Anfield. Đội bóng của HLV Arne Slot, với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, đã không thể chống đỡ trước sức mạnh của đối thủ, qua đó nối dài chuỗi trận đáng thất vọng.

Ismaila Sarr là người hùng của Crystal Palace với cú đúp bàn thắng trong hiệp một, trước khi Yeremy Pino ấn định chiến thắng 3-0 ở những phút cuối trận. Đây là thất bại thứ sáu của Liverpool trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường, một kết quả đáng báo động cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Liverpool thua trận thứ 3 liên tiếp trước Crystal Palace (Ảnh: Getty).

HLV Arne Slot đã quyết định tung ra đội hình dự bị, ưu tiên giữ sức cho các trụ cột chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới tại Ngoại hạng Anh và Champions League, bao gồm các cuộc đối đầu với Aston Villa, Real Madrid và Man City. Tuy nhiên, canh bạc này đã không thành công và khiến Liverpool phải nhận thêm một kết quả đáng xấu hổ nữa, chỉ vài ngày sau trận thua 2-3 trước Brentford tại Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Liverpool đã thua bốn trận liên tiếp tại giải đấu quốc nội và đang kém đội đầu bảng Arsenal tới 7 điểm. Sự sa sút của "Lữ đoàn đỏ" là điều khó tin, đặc biệt khi hàng phòng ngự của họ liên tục mắc sai lầm và hai tân binh Alexander Isak cùng Florian Wirtz chưa thể hiện được nhiều.

Trong trận đấu này, Slot đã thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, với sự vắng mặt của những cái tên quan trọng như Isak, Wirtz, Mohamed Salah và Virgil van Dijk. Thay vào đó, các cầu thủ trẻ như Kieran Morrison, Rio Ngumoha và Trey Nyoni đã có cơ hội ra sân.

Crystal Palace đã đánh bại Liverpool ba lần chỉ trong vòng 80 ngày (Siêu cúp Anh, Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn), đội bóng thành London đã tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ. Phút 41, Joe Gomez mắc lỗi tạo điều kiện cho Sarr mở tỷ số từ cự ly 12 mét. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Sarr tiếp tục nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Pino.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn cho Liverpool khi cầu thủ dự bị Amara Nallo bị truất quyền thi đấu ở phút 79 vì phạm lỗi với Justin Devenny. Đến phút 88, Pino đã ghi bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng thuyết phục cho Crystal Palace.