Hơn 3.000 người dân Gia Lai bị cô lập vì lũ đổ về

Chiều 30/10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết mưa lớn cùng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư vùng thấp trũng.

Một số tuyến đường giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Nhiều thôn như Tùng Giản, Kim Xuyên, Lạc Điền, An Lợi, Kim Đông nước ngập sâu 0,5-1m, gây cô lập tạm thời cho 635 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu.

Để di chuyển, người dân khu vực này chủ yếu dùng sõng (thuyền).

Hơn 3.000 học sinh cấp mầm non đến trung học cơ sở ở xã Tuy Phước Đông phải nghỉ học trong ngày 30/10 do ngập lụt (Ảnh: Hoài Phương).

Trong khi đó, tại một số điểm trường học nước ngập từ 30-50cm, khiến hơn 3.000 học sinh cấp mầm non và trung học cơ sở phải tạm nghỉ học.

Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho biết đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân, đoàn thể chủ động chốt chặn tại các vị trí ngập sâu, khu vực có dòng chảy mạnh, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Ông cũng yêu cầu các thôn, khu dân cư chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời vật nuôi, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Đập An Thuận ở xã Tuy Phước (Gia Lai) nâng hết các cửa để xả lũ (Ảnh: Doãn Công).

Tại xã Vĩnh Thạnh, chính quyền địa phương ghi nhận 6 điểm sạt lở, khoảng 47m³ đất đá tràn xuống đường. Trong ngày, các lực lượng chức năng đã xử lý xong, các tuyến đường hiện đã thông xe, không có thiệt hại về người và tài sản.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn dao động ở mức trên dưới báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu dân cư dọc theo sông.