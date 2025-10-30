Vinicius không xin lỗi HLV Alonso, Real Madrid muốn mua Haaland thay thế

Trong trận đấu với Barcelona diễn ra hôm 26/10, ngoài màn trình diễn ấn tượng về mặt kỹ năng, Vinicius còn gây chú ý bằng cách tỏ thái độ giận dữ khi bị HLV Alonso rút ra ở phút 72. Tiền đạo người Brazil đi thẳng vào đường hầm và liên tục hét lên: “Lúc nào cũng là tôi! Tôi sẽ rời đội! Tốt hơn hết là tôi nên đi!”.

Vinicius tỏ thái độ không hài lòng khi bị thay ra ở phút 72 trong trận đấu với Barcelona tối 26/10 (Ảnh: Getty).

3 ngày sau những ồn ào xung quanh trận Siêu kinh điển, ngôi sao của Real Madrid, Vinicius, đã lên tiếng xin lỗi một cách trịnh trọng và công khai về hành vi nổi loạn của mình.

"Hôm nay, tôi muốn xin lỗi tất cả cổ động viên về phản ứng của mình khi bị thay ra trong trận Siêu kinh điển, cũng như tôi đã làm trực tiếp trong buổi tập hôm nay, tôi cũng muốn xin lỗi một lần nữa đến đồng đội, câu lạc bộ và Chủ tịch”, Vincius đưa ra lời xin lỗi sau buổi tập hôm 29/10.

Tuy nhiên, trong lời xin lỗi của cầu thủ người Brazil không đề cập đến HLV Alonso, động thái này không những không làm dịu đi tình hình mà còn làm gia tăng bất đồng nội bộ tại Real Madrid ngày càng nghiêm trọng.

Theo tờ The Athletic, Vinicius cố tình không nhắc đến HLV Alonso trong lời xin lỗi của mình vì anh cảm thấy bị tổn thương bởi cách đối xử của HLV người Tây Ban Nha.

Trong 18 trận dưới thời HLV Alonso, Vinicius chỉ được đá trọn vẹn 90 phút 4 lần và vào sân từ băng ghế dự bị 3 lần. Hơn nữa, trong tổng số 11 lần Vinicius bị thay ra, có tới 7 lần diễn ra trước phút 75, giống với kịch bản ở trận Siêu kinh điển vừa qua.

Điều này dẫn đến việc tiền đạo 25 tuổi tỏ thái độ không hài lòng với HLV người Tây Ban Nha, vì vậy, việc bỏ tên Alonso khỏi lời xin lỗi là một thông điệp có chủ ý và sâu sắc.

Mối quan hệ giữa Vinicius và HLV Alonso ngày càng trở nên căng thẳng (Ảnh: Getty).

Về phần Haaland, tiền đạo người Na Uy vẫn còn bản hợp đồng 10 năm với Man City. Tuy nhiên trong hợp đồng có điều khoản giải phóng đặc biệt, cho phép anh được quyền lựa chọn rời đi nếu nộp đơn chuyển nhượng, mở ra cơ hội để Real Madrid dễ dàng tiếp cận.

Nếu thương vụ thành công, Haaland sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò số 9 trên hàng công, trong khi Kylian Mbappe được trả lại vị trí yêu thích là chạy cánh trái.

Trong bối cảnh căng thẳng nội bộ giữa Vinicius và HLV Xabi Alonso leo thang, CLB Real Madrid được cho là đang ráo riết triển khai một kế hoạch dự phòng, nhằm thay thế trong trường hợp ngôi sao người Brazil rời đội vào mùa hè tới.

Theo tờ Diario Sport, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đang cân nhắc chiêu mộ Erling Haaland và sẵn sàng để Vinicius ra đi nếu mâu thuẫn không thể hòa giải. Hiện hợp đồng của tiền đạo người Brazil với Los Blancos chỉ còn hơn 18 tháng, và cầu thủ này đã hai lần công khai đe dọa rời Bernabeu.