Báo Thái Lan bình luận khi FAT sang xin lỗi VFF vụ sai Quốc kỳ Việt Nam

Sau khi gửi công văn, chiều qua (29/10) FAT đã cử phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan sang tận nơi để xin lỗi VFF và nhân dân Việt Nam sau sự cố dùng sai Quốc kỳ trong lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á.

Lãnh đạo FAT nhấn mạnh hoàn toàn không có ý xúc phạm đất nước Việt Nam hay nhân dân Việt Nam, mà sự cố này chỉ là sai sót cá nhân. Cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan nhấn mạnh rằng luôn tôn trọng tuyệt đối các quốc gia trong khu vực.

Bình luận về động thái này, tờ Khaosod (Thái Lan) viết: “Ngay sau sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam, FAT đã gửi thư xin lỗi tới VFF và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Không những vậy, Chủ tịch FAT, Madam Pang, còn cử Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan sang tận nơi xin lỗi vào chiều hôm sau.

FAT cử đại diện sang xin lỗi VFF và nhân dân Việt Nam sau sự cố nhầm Quốc kỳ (Ảnh: FAT).

Ông bày tỏ sự chân thành và khẳng định sự cố này chỉ là vô ý, xuất phát từ sai lầm cá nhân. FAT không hề có ý định xúc phạm đất nước và người dân Việt Nam. VFF cũng hiểu rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. FAT cam kết không xảy ra sai lầm tương tự trong tương lai”.

Khaosod nhận định rằng buổi làm việc diễn ra suôn sẻ, với thiện chí từ cả hai bên. VFF và FAT bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nền bóng đá.

Tờ Siam Sport khẳng định FAT đã có động thái thể hiện sự thiện chí và chân thành khi sang tận nơi xin lỗi VFF và nhân dân Việt Nam. Buổi làm việc giữa FAT và VFF diễn ra suôn sẻ. Hai bên đều cho rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cam kết sẽ không để điều tương tự lặp lại.

Tờ Matichon có bài viết: “Đại diện của FAT đã trực tiếp xin lỗi VFF và nhân dân Việt Nam vì sự cố dùng sai Quốc kỳ”. Trong đó, họ nhấn mạnh rằng buổi gặp mặt giữa hai bên đã diễn ra tốt đẹp.

Trong khi đó, tờ Thaiger khẳng định: “FAT đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc ngay trong buổi phát sóng trực tiếp. Cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan sang tận nơi xin lỗi VFF và khẳng định đây không phải là sai sót cố ý, mà chỉ là sai lầm cá nhân. FAT chân thành mong VFF và người dân Việt Nam bỏ qua sai sót ngoài ý muốn này”.