FIFA ra phán quyết cuối cùng với Malaysia: Sẵn sàng chịu kịch bản xấu nhất

Ngày 30/10 là thời hạn cuối cùng để FIFA công bố phán quyết sau khi FAM gửi đơn kháng cáo liên quan tới vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẵn sàng đón nhận kịch bản xấu nhất với đội tuyển Malaysia. Họ sẽ phối hợp cùng FAM xây dựng lại đội bóng (Ảnh: BH Online).

Trước đó, FIFA đã quyết định cấm 7 cầu thủ này tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, kèm theo đó, họ phải nộp phạt 2.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 66 triệu đồng). FAM cũng bị phạt số tiền 350.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Trước giờ G, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) Hannah Yeoh khẳng định cơ quan này sẵn sàng đón nhận kịch bản xấu nhất với bóng đá Malaysia. Bà tuyên bố sẽ cùng FAM xây dựng lại nền bóng đá Malaysia.

Bà Hannah Yeoh thừa nhận: “Sau khi FIFA gửi kết quả kháng cáo, chúng tôi sẽ hành động ngay cả khi đón nhận kịch bản xấu nhất. Chúng tôi sẽ làm việc với FAM để xem xét cần cải thiện những gì để xây dựng lại nền bóng đá Malaysia. Chúng tôi sẽ chờ đợi phán quyết của FIFA, rồi mới hành động.

Các cầu thủ bản địa như Faisal Halim hay Arif Aiman đều là những ngôi sao sáng và có thể giúp bóng đá Malaysia khôi phục vị thế. Nếu như FAM bỏ cuộc, tương lai của các cầu thủ này cũng như nền bóng đá Malaysia sẽ bị ảnh hưởng”.

Chuyên gia Datuk Dr. Pekan Ramli cho rằng khả năng FAM kháng cáo thành công rất thấp. Ông cũng khuyên cơ quan quản lý bóng đá Malaysia không nên phí thời gian kháng cáo lên CAS (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, chuyên gia Datuk Dr. Pekan Ramli khuyên FAM nên chấp nhận án phạt của FIFA và không kháng cáo lên cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). Ông cho biết: “Nếu quyết định của FIFA giữ nguyên, FAM phải sẵn sàng chấp nhận điều đó với trách nhiệm cao và tiếp tục tiến về phía trước.

Họ không nên thất vọng hay hành động nóng vội. Điều quan trọng là học hỏi từ sai lầm và tập trung xây dựng lại đội tuyển Malaysia.

Quy trình tại CAS có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí đến năm sau. Điều này có thể khiến tình trạng của đội tuyển quốc gia trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 trở nên mơ hồ. Nếu như CAS cũng bác kháng cáo của FAM, chúng ta không chỉ mất thêm tiền bạc mà còn chịu tổn hại lớn về hình ảnh. Vì vậy, chúng ta cần tự hỏi liệu việc này thực sự nhằm tìm kiếm công bằng hay chỉ để bảo vệ cái tôi của một số bên liên quan?”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ chờ đợi phán quyết của FIFA và có thể là CAS để đưa ra án phạt với Malaysia. Trong trường hợp FIFA giữ nguyên án phạt, nhiều khả năng AFC sẽ xử thua Malaysia trong các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Tệ hơn, họ có thể bị loại ra khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hoặc bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong một thời gian.