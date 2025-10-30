Nga phóng hơn 700 tên lửa, UAV, hạ tầng năng lượng Ukraine tổn thất nặng nề

Đống đổ nát sau trận tập kích vào vùng Zaporizhzhia, Ukraine hôm 30/10 (Ảnh: Reuters).

"Tại nhiều khu vực của chúng ta, các hoạt động khẩn cấp và cứu hộ vẫn được tiến hành sau cuộc tấn công của Nga đêm qua. Đó là một cuộc tấn công phức tạp, kết hợp. Đối phương đã sử dụng hơn 650 máy bay không người lái và hơn 50 tên lửa các loại, bao gồm tên lửa đạn đạo. Nhiều tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng thật không may, đã có những tên lửa trúng đích”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong thông báo trên mạng xã hội hôm 30/10.

Theo ông Zelensky, các tòa nhà dân cư ở Zaporizhzhia đã bị thiệt hại. Hàng chục người đã bị thương sau trận tập kích.

Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng ở các tỉnh Vinnytsia, Kiev, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipropetrovsk, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk và Lviv.

Tình trạng mất điện khẩn cấp đã được ghi nhận tại "tất cả các khu vực của Ukraine" sau trận tập kích.

DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết lực lượng Nga đã tập kích nhà máy nhiệt điện ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

"Các cuộc tập kích đã gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở và gây hư hại cho thiết bị của nhà máy điện. Sau các cuộc tấn công, các nhân viên ngành năng lượng đã ngay lập tức bắt đầu đánh giá thiệt hại và các hoạt động khắc phục", DTEK cho biết.

Theo DTEK, đây là cuộc tấn công lớn thứ 3 vào các nhà máy nhiệt điện của công ty trong vòng một tháng.

"Cuộc tập kích này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực của chúng tôi nhằm duy trì nguồn điện trong mùa đông này. Dựa trên cường độ của các cuộc tấn công trong hai tháng qua, rõ ràng Nga đang nhắm đến hệ thống năng lượng của Ukraine", giám đốc điều hành của DTEK, Maxim Timchenko, cho biết.

Ukraine đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện và nước nhanh nhất có thể ở những nơi bị ảnh hưởng do trận tập kích.

Một tòa nhà ở Ukraine bị thiệt hại nặng nề sau trận tập kích vào ngày 30/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine kêu gọi các đồng minh gia tăng sức ép lên Nga, bao gồm các biện pháp nhằm vào ngành dầu khí, hệ thống tài chính của Moscow, cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine kêu gọi cung cấp thêm các hệ thống phòng không để ứng phó với các cuộc tập kích của Nga.

Theo tạp chí Economist, Nga đang đẩy mạnh chiến dịch không kích có chủ đích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, nhằm làm tê liệt những khu vực công nghiệp trọng điểm của nước này, đặc biệt tại các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkov. Sau nhiều đợt tập kích gần đây, một số khu vực bị mất điện trong nhiều ngày.

Các nhà phân tích nhận định, Nga đã thay đổi rõ rệt chiến thuật: các đòn tập kích trở nên chính xác và có hệ thống hơn. Trước đây, tên lửa thường được phóng rải rác, nhưng hiện nay quân đội Nga tập trung các đợt tấn công đồng loạt và phối hợp vào từng khu vực cụ thể, sử dụng máy bay không người lái thế hệ mới.

Khoảng 60% điện năng của Ukraine đến từ các nhà máy điện hạt nhân, phần còn lại từ thủy điện và nhiệt điện. Nga được cho là đang nhắm vào toàn bộ chuỗi hệ thống này, gây hư hại cho các nhà máy và làm gián đoạn mạng lưới truyền tải điện.

Trong vài tuần gần đây, nhiều cơ sở nhiệt điện bị phá hủy, và tới một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine bị ảnh hưởng, khiến lưới điện quốc gia trở nên mất ổn định. Trọng tâm của các đợt không kích vẫn là khu vực phía đông và bắc.

Mục tiêu của Moscow được cho là chia cắt hệ thống năng lượng của Ukraine, cô lập khu công nghiệp phía đông với khu sản xuất phía tây bằng cách đánh sập các tuyến truyền tải, từng bước làm tê liệt dòng điện liên vùng.

Hệ thống điện của Ukraine phụ thuộc vào khoảng 90 trạm biến áp chủ chốt, nơi điện áp được chuyển đổi cho mạng lưới khu vực. Nga đang liên tục nhắm đến một cách có hệ thống vào các điểm nút này nhằm tìm ra và khai thác những điểm yếu.

Bất chấp thiệt hại nặng nề, Ukraine vẫn còn dự trữ thiết bị thay thế, đồng thời thành lập các đơn vị kết hợp phòng không và máy bay không người lái để bảo vệ cơ sở năng lượng. Ưu tiên trước mắt của Kiev là làm chậm tốc độ gây thiệt hại và đẩy nhanh tiến độ sửa chữa.