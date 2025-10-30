Cháy tại tầng 4 chung cư 15B Đông Quan ở Hà Nội

Khoảng 18h30 ngày 30/10, tại chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát điều nhiều xe chữa cháy tới hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, công an phường cùng lực lượng chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo chính quyền địa phương, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ ở tầng 4 của tòa chung cư cao 12 tầng. Thời điểm xảy ra cháy, hai vợ chồng chủ nhà vắng mặt.

Nhà chức trách nghi ngờ sự việc do chập điện gây ra. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Tới khoảng 19h30, đám cháy được khống chế, cảnh sát PCCC đã đưa được nhiều người thoát nạn xuống đất an toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thoát khói, kiểm tra các căn hộ liền kề căn hộ xảy ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục làm rõ.