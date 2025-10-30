HLV Masatada Ishii dẫn dắt CLB Thái Lan, chuẩn bị chạm trán HLV Polking

Truyền thông Thái Lan chiều nay (30/10) đưa tin, HLV Masatada Ishii nhận lời dẫn dắt CLB BG Pathum United. Quyết định này được ông Ishii đưa ra, chỉ vài ngày sau khi vị HLV người Nhật Bản bị sa thải khỏi ghế HLV đội tuyển quốc gia xứ sở chùa vàng.

HLV Masatada Ishii dẫn dắt CLB BG Pathum United (Ảnh: BG Pathum United).

Điều đáng chú ý, CLB BG Pathum United chính là đối thủ của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

Điều đó có nghĩa là HLV Masatada Ishii sẽ sớm đối đầu với HLV Mano Polking, người đang dẫn dắt CLB CAHN. Cả hai ông đều dẫn dắt đội tuyển Thái Lan qua các thời kỳ.

HLV Masatada Ishii từng có kinh nghiệm làm việc với bóng đá Thái Lan. Ông này từng dẫn dắt CLB Samut Prakan City vào năm 2019. Sau đó, từ năm 2021 đến 2023, vị HLV người Nhật Bản dẫn dắt CLB Buriram United.

Trước đó, HLV Masatada Ishii từng vô địch giải J-League với CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) vào năm 2016. Cũng trong năm này, ông Ishii giành được vị trí Á quân FIFA Club World Cup, cũng với Kashima Antlers.

Từ năm 2023, HLV Ishii dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi đội bóng xứ sở chùa vàng thua đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2024, uy tín của ông Ishii với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) suy giảm đáng kể. Đến ngày 16/10 vừa qua, FAT quyết định sa thải HLV Ishii.