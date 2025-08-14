Báo châu Á nhận xét thẳng thắn về tuyển nữ Việt Nam khi lọt vào bán kết

Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng A sau ba trận toàn thắng trước các đội Thái Lan, Campuchia, Indonesia. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội U23 nữ Australia ở vòng bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á (20h ngày 16/8).

Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao ở kinh nghiệm trước trận đấu với U23 nữ Australia (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước thềm vòng bán kết, tờ ESPN đánh giá rất cao sức mạnh và kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam. Tác giả Gabriel Tan bình luận: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở phong độ rất cao khi toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng.

Đây là đội bóng có sức mạnh và giàu kinh nghiệm. Đội hình 23 cầu thủ của họ có số trận ra sân trung bình cho đội tuyển là 48 trận, trong đó có hai cầu thủ chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Họ sở hữu 9 cầu thủ đã có hơn 50 lần khoác áo đội tuyển, bao gồm hai “cây trường sinh” là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Họ cùng với Phạm Hải Yến nằm trong nhóm 3/4 cây săn bàn hàng đầu của đội bóng.

Đội tuyển Việt Nam thường xuyên xoay vòng đội hình vì họ có đủ lực lượng để làm vậy. Điều này mang tới lợi thế lớn cho HLV Mai Đức Chung trong việc bố trí đội hình”.

Sau khi đội tuyển nữ Philippines bị loại, đội tuyển nữ Việt Nam đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Tuy nhiên, tờ ESPN đã lên tiếng cảnh báo thầy trò HLV Mai Đức Chung về sức mạnh của đội U23 nữ Australia, đội từng thắng Philippines ở vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch (Ảnh: VFF).

Tác giả viết thêm: “Đội tuyển nữ Việt Nam có thể chịu kháng cự mạnh từ U23 nữ Australia. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có đủ bản lĩnh và chiến thuật để tạo ra một cuộc đối đầu kịch tính”.

Theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với U23 nữ Australia vào lúc 20h ngày 16/8 trên sân Lạch Tray. Trước đó, vào lúc 16h cùng ngày, Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar.