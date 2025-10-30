Người bị co giật kẹt trong lũ ở Đà Nẵng, được công binh giải cứu kịp thời

Ngày 30/10, thông tin từ Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5, nhận được tin báo của người dân về việc có một người đàn ông 40 tuổi (trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) bị co giật nguy hiểm tính mạng, đơn vị đã sử dụng xuồng máy đưa người này đến vị trí an toàn, phối hợp cùng y tế sơ cứu ban đầu và đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ở một diễn biến khác, Lữ đoàn Công binh 270 nhận thông tin có một người đàn ông trú tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị ngã dẫn đến tử vong, đơn vị đã triển khai lực lượng hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân đến nơi khâm liệm.

Lực lượng Lữ đoàn Công binh 270 đưa thi thể nạn nhân tử vong đến địa điểm khâm liệm (Ảnh: Bảy Văn).

Nạn nhân là ông H.V.H. (61 tuổi). Ông H. cùng vợ con trong quá trình dọn dẹp sau mưa lụt không may bị trượt chân, ngã tử vong.

"Đến nay có 3 người dân bị thương nặng đều được đơn vị đưa đến bệnh viện Vĩnh Đức, phường Điện Bàn Đông để cấp cứu, chữa trị kịp thời", đại diện Lữ đoàn Công binh 270 chia sẻ.

Lực lượng quân đội hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men đến vùng lũ (Ảnh: Bảy Văn).

Ngay sau khi đưa người dân đến nơi an toàn, lực lượng công binh tiếp tục di chuyển đi ứng cứu, hỗ trợ và trao nhu yếu phẩm, thuốc men cho những hộ dân đang bị ngập sâu trong biển nước.

Theo báo cáo nhanh từ các tỉnh thành miền Trung, đến nay mưa lũ, ngập lụt đã khiến 18 người chết và mất tích, 51 căn nhà ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị sập, cuốn trôi, 122 căn nhà hư hỏng và hơn 128.000 căn nhà bị ngập.