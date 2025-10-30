Sinner thăng hoa tại Paris Masters, tiếp tục nuôi hy vọng soán ngôi Alcaraz

Jannik Sinner tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng của mình khi dễ dàng vượt qua Zizou Bergs với tỷ số 6-4, 6-2 ở vòng hai Paris Masters. Chiến thắng này diễn ra chỉ bốn ngày sau khi tay vợt người Ý đăng quang tại Vienna, đánh dấu chuỗi 22 trận thắng liên tiếp trên sân cứng trong nhà.

Hạt giống số 2 đã thể hiện một màn trình diễn toàn diện tại La Defense Arena, không đối mặt với bất kỳ break-point nào và giành 77% (24/31) điểm từ cú giao bóng đầu tiên. Sinner nhanh chóng giành break ở game mở màn của cả hai set, tạo lợi thế quyết định trước đối thủ người Bỉ trong lần chạm trán đầu tiên giữa hai tay vợt.

Sinner thể hiện phong độ cao ngay tại trận ra quân ở Paris Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy phần lớn các cú đánh đều tốt. Đây là một sân đấu rất độc đáo. Thông thường tôi luôn gặp chút khó khăn, nên tôi rất vui khi vượt qua được game đầu tiên. Tôi rất hài lòng với cách giao bóng hôm nay. Tôi đã chơi rất chính xác, và tôi cũng bắt đầu với một cú break ngay lập tức, điều này giúp tôi tự tin hơn một chút. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn hôm nay”, Sinner chia sẻ sau trận đấu kéo dài 88 phút.

Với chiến thắng này, Sinner tiếp tục nuôi hy vọng tận dụng thất bại sớm của Carlos Alcaraz tại Paris để cạnh tranh vị trí số một thế giới. Tay vợt người Ý có thể trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP vào thứ hai tới nếu anh giành được danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong mùa giải.

Đối thủ tiếp theo của Sinner tại vòng ba sẽ là Francisco Cerundolo, người đã vượt qua Miomir Kecmanovic với tỷ số 7-5, 1-6, 7-6(4).

Trong một diễn biến khác, Valentin Vacherot tiếp tục chuỗi trận thắng Masters 1000 lên con số 9 khi đánh bại người anh họ Arthur Rinderknech trong trận đấu ba set đầy kịch tính. Tay vợt người Monaco đã tăng ba bậc lên vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng ATP Live, anh sẽ đối đầu với Cameron Norrie, người đã loại Alcaraz, để giành một suất vào tứ kết.

Daniil Medvedev cũng đã giành quyền vào vòng tứ kết sau khi đối thủ vòng hai của anh, Grigor Dimitrov, buộc phải rút lui trước trận đấu do chấn thương vai phải.