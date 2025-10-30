Tổng Bí thư: Phát triển kinh tế tư nhân là mệnh lệnh chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 30/10 theo giờ địa phương, tại thủ đô London, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tổ chức Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự tọa đàm, cùng với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam - Anh quốc (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Việt Nam - Điểm đến an toàn và hấp dẫn

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến những biến động kinh tế, chính trị, khoa học, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự, bảo hộ thuế quan, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng cực đoan... tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế.

Tuy nhiên, những biến động toàn cầu cũng đang tạo ra xu hướng dịch chuyển mới, mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. Trong quá trình đó, Việt Nam được đánh giá là "điểm đến an toàn" và hấp dẫn nhờ các yếu tố như có nền tảng chính trị ổn định; vị trí địa chiến lược; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định và bền vững; nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, năng động, cạnh tranh và đang trong giai đoạn "dân số vàng"; thể chế pháp luật ngày càng thông thoáng, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế; ưu đãi đầu tư vượt trội; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trên nền tảng các kết quả đạt được, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đặc biệt, Việt Nam đang triển khai những quyết sách quan trọng để tạo xung lực cho giai đoạn mới, bao gồm: Đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, xác định hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, ngày càng tiệm cận với luật pháp kinh doanh quốc tế, là nền tảng thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là động lực chính để tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo sự chuyển biến "về chất" trong tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Việt Nam xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành "động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu về mặt kinh tế mà còn là mệnh lệnh chính trị để đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; trong đó, nội lực được đặt ở vị trí quyết định; ngoại lực là nguồn lực bổ sung, hỗ trợ quan trọng cho quá trình phát triển; đồng thời, đề ra các quyết sách quan trọng nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã chuyển từ tư duy "thu hút theo chiều rộng" sang "thu hút theo chiều sâu", có chọn lọc để đáp ứng thực tiễn của yêu cầu phát triển, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Đề nghị doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực thế mạnh

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đã phát triển tốt đẹp về mọi mặt, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả và chiều sâu. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là "điểm sáng" nổi bật trong nội hàm quan hệ song phương giữa hai nước.

Việt Nam trân trọng các hiệp hội, doanh nghiệp Vương quốc Anh trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Vương quốc Anh đã luôn tuân thủ pháp luật, quan tâm phát triển các thiết chế cho người lao động, đề cao trách nhiệm xã hội và môi trường trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng các kết quả về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị - đối ngoại tốt đẹp và tiềm năng, thế mạnh, cũng như dư địa hợp tác của mỗi nước.

Để phát huy tối đa tiềm năng của hai nước trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Anh tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực Anh có kinh nghiệm thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng và nhu cầu như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, AI, năng lượng, tài chính - ngân hàng…

Các doanh nghiệp Anh nhanh chóng "nắm bắt cơ hội", sớm "chuyển hóa" các ý tưởng kinh doanh thành những dự án thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai bên; phát huy các cơ chế đối thoại song phương thông qua các đầu mối như Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Chính phủ và các doanh nghiệp Anh có giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; qua đó đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định với "quyết tâm cao, tầm nhìn xa, khát vọng lớn", mục tiêu "vươn mình trong kỷ nguyên mới" của Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh của thời đại và sứ mệnh của lịch sử. Sứ mệnh đó đòi hỏi sự đồng hành, hợp tác và chia sẻ của cộng đồng đối tác quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh.