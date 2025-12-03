"Chảo lửa" Rajamangala 50.000 chỗ ngồi chuẩn bị cho khai mạc SEA Games 33

Sân vận động Rajamangala (Bangkok) đang được ban tổ chức Thái Lan gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị cho các trận đấu môn bóng đá nam và lễ khai mạc SEA Games 33.

Sân vận động Rajamangala được coi là sân biểu tượng của thể thao Thái Lan, được xây dựng và mở cửa phục vụ các môn thi đấu bóng đá, điền kinh từ năm 1998. Sân bóng này cũng lập kỷ lục với sức chứa khoảng 70.000 khán giả khi đội bóng đá Anh là Liverpool có trận đấu giao hữu với chủ nhà Thái lan năm 2001.

Điểm nhấn của sân khấu khai mạc SEA Games 33 năm nay là một đài lửa được đặt ngay giữa khán đài B. Đài lửa này được trang trí với nhiều màu sắc rực rỡ đặc trưng của vòng tròn biểu tượng ASEAN, kết hợp ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt, hứa hẹn trở thành tâm điểm hút mắt người xem trong lễ khai mạc.

Từ đêm khai mạc đến lễ bế mạc, ngọn đuốc sẽ cháy rực trên đài lửa, mang theo thông điệp may mắn và vinh quang. Đây là món quà đặc biệt từ Hoàng gia Thái Lan, vốn là biểu tượng quen thuộc trong các sự kiện thể thao lớn của nước này. Ngọn lửa còn nhắc nhở về khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết và ý chí thi đấu cao thượng của các quốc gia ASEAN.

Theo kế hoạch ban đầu, ngọn đuốc "Flame of Auspice" sẽ được thắp sáng tại bốn địa điểm diễn ra SEA Games và Paragames gồm: Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima.

Quốc kỳ của 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 đã được treo trang trọng bên trong sân vận động, đại diện cho các thành viên của cộng đồng ASEAN cùng hội tụ, sẵn sàng cho những ngày thi đấu đầy sôi động và tinh thần thể thao cao thượng.

Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt quanh sân và các khán đài, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc ánh sáng rực rỡ cho lễ khai mạc, sẵn sàng phục vụ hơn 50.000 khán giả đến theo dõi.

Các công nhân Thái Lan hiện diện suốt từ sáng đến chiều, tất bật hoàn thiện từng công đoạn, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho lễ khai mạc.

Ban điều hành chương trình được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, đảm bảo mọi liên lạc và chỉ đạo diễn ra trôi chảy trong suốt buổi khai mạc.

Bên trong phòng họp báo trước các trận thi đấu bóng đá, không gian được bài trí đẹp mắt với các tông màu chủ đạo xanh - đỏ. Hệ thống ánh sáng, bàn ghế, micro và màn hình LED được sắp xếp hợp lý, đảm bảo mọi vị trí đều thuận tiện cho việc ghi hình và phát biểu.

Đặt ngay lối vào cổng chính, hai miếng đồng lớn hình tròn in nổi biểu tượng của kỳ đại hội gắn trên mặt sàn, trở thành điểm nhấn thu hút người đến tham quan sân vận động.

Trước giờ khai mạc, sân Rajamangala nhộn nhịp với tiếng nhạc rộn rã, bước chân hối hả của các bạn trẻ tình nguyện viên và sự tất bật của những công nhân. Tất cả cùng hòa nhịp, dồn hết sức để tạo nên một đêm khai mạc ấn tượng và hoàn hảo.

SEA Games 33 diễn ra tại Bangkok, Chonburi và Songkhla là lần thứ bảy Thái Lan đăng cai đại hội, sau các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007.

Sự kiện kéo dài 12 ngày với 574 nội dung thuộc 50 môn, tập trung vào các môn Olympic, hạn chế môn “tự chọn” để nâng chất lượng và hướng tới chuẩn quốc tế.