Võ sĩ Việt Nam trải lòng về việc bị VĐV Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép

Đối thủ chơi xấu, chỉ nhằm đá vào ống chân bị đau của Tấn Sang

SEA Games 33 tại Thái Lan là một trong những kỳ đại hội mà công tác trọng tài có nhiều bê bối nhất. Đặc biệt, với các môn võ, những môn phân định thắng thua dựa trên chấm điểm, các trọng tài càng có nhiều quyết định gây tranh cãi.

Võ sĩ Pencak Silat của Việt Nam là Nguyễn Tấn Sang là một trong những người phải trải qua những quyết định ấy của trọng tài. Bất chấp điều đó, Nguyễn Tấn Sang vẫn thắng áp đảo võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 80kg nam, giành HCV.

Bảo vệ được ưu thế tuyệt đối của mình trong năm, không chỉ ở cấp độ Đông Nam Á mà còn là ở cấp độ châu Á, Nguyễn Tấn Sang được bình chọn là một trong những Công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2025. Một buổi chiều cuối năm, Nguyễn Tấn Sang trò chuyện với phóng viên Dân trí, về SEA Games và về bước đường sự nghiệp của mình.

Nguyễn Tấn Sang là một trong những Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyện dở khóc dở cười về trọng tài SEA Games 33

Người ta nói SEA Games 33 có rất nhiều quyết định bất công được đưa ra bởi các trọng tài, những quyết định này xuất hiện đặc biệt nhiều ở các môn võ. Là một võ sĩ tham dự SEA Games 33, anh cảm nhận gì về điều đó?

- Đúng là có hiện tượng trọng tài xử lý không công bằng trong các môn võ. Điều này các võ sĩ Việt Nam đã được căn dặn trước khi lên đường sang SEA Games. Chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý cho điều này và được khuyến cáo rằng nếu có thể hạ knock-out đối thủ thì phải thực hiện.

Nói chung phải thi đấu áp đảo vượt trội so với đối phương, thắng bằng knock-out càng tốt, để các trọng tài có muốn bênh vực đối phương, có muốn xử ép võ sĩ Việt Nam cũng không được.

Trước khi dự SEA Games 33, trong năm 2025, tôi có tham dự giải vô địch Pencak Silat châu Á ở UAE. Thành phần võ sĩ tham dự giải châu Á tương tự như tại SEA Games, vì những võ sĩ mạnh nhất châu Á và thế giới đều đến từ Đông Nam Á, chỉ có thành phần trọng tài là khác.

Và các trọng tài ở giải châu Á điều hành các trận đấu khác hẳn với các trọng tài ở SEA Games, họ công tâm hơn hẳn.

Và thực tế là việc trọng tài xử ép trong trận chung kết hạng cân 80kg ở môn Pencak Silat đã thật sự xảy ra?

- Trong suốt trận đấu, võ sĩ của chủ nhà Thái Lan Suthat Bunchit không ít lần tấn công tôi vào những chỗ bị cấm. Anh ấy đá trúng khớp gối, đòn đánh này là đòn đánh rất nguy hiểm trong môn Pencak Silat, bị cấm tuyệt đối.

Nguyễn Tấn Sang (giáp xanh) áp đảo trước võ sĩ Thái Lan Suthat Bunchit, vẫn bị trọng tài xử ép (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở lần đầu tiên Suthat Bunchit đá trúng khớp gối của tôi, anh ta bị trừ 5 điểm. Nhưng đến lần anh ấy tấn công vào khớp gối lần thứ hai, các trọng tài làm ngơ, không hề trừ điểm võ sĩ nước chủ nhà. Thậm chí, khi tôi ngã ra sân đau đớn vì đòn hiểm này, các trọng tài còn trừ một điểm của tôi vì cho rằng tôi thi đấu thiếu tích cực.

Chưa hết, họ còn cộng thêm cho Suthat Bunchit thêm 3 điểm, vì họ tính rằng cậu ta ra đòn chính xác. Thành ra, thay vì được thêm 5 điểm vì đối thủ tấn công sai luật, tôi lại mất đi 4 điểm.

Trong suốt sự nghiệp của mình, trải qua rất nhiều cuộc đối đầu ở nhiều cấp độ khác nhau, tôi chưa thấy võ sĩ nào thi đấu bất chấp và mất đi tinh thần thượng võ như võ sĩ Thái Lan Suthat Bunchit.

Lời hứa chưa thể thực hiện với mẹ

Đối diện với những bất công đấy, anh và ban huấn luyện của mình đã phản ứng như thế nào?

- Chúng tôi ức lắm, có khiếu nại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giữ phản ứng ở mức cho phép. Bởi, nếu tôi bỏ cuộc, chúng ta sẽ rơi vào đúng ý đồ của họ. Họ làm vậy cũng chỉ là muốn thắng chúng ta thôi mà, không thể để họ dễ dàng đạt được mục đích của họ được.

Thậm chí, nếu chúng tôi phản ứng thái quá và bỏ cuộc, họ còn lấy đó làm cái cớ để xử phạt VĐV và HLV của đội tuyển Việt Nam nặng hơn. Nếu điều đó xảy ra sẽ ảnh hưởng chung đến thành tích toàn đoàn, ảnh hưởng chung đến hình ảnh của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội.

Đối diện với bất công, võ sĩ và ban huấn luyện đội Việt Nam vẫn dặn nhau phải giữ bình tĩnh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhưng khi họ chơi xấu, sử dụng tiểu xảo trước các võ sĩ Việt Nam, họ quên mất rằng ý chí của VĐV Việt Nam mạnh lắm, ý chí của các võ sĩ Việt Nam càng mạnh. Chúng tôi đã quen với việc được rèn luyện rất kỷ luật, càng bị dồn vào thế bất lợi, các võ sĩ Việt Nam càng vùng lên mạnh mẽ, quyết tâm đánh bại bất công, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Và để có được một Nguyễn Tấn Sang mạnh mẽ, kiên cường và tài năng như hiện nay, bản thân anh đã trải qua những gì suốt những năm tháng đã qua của nghiệp võ sĩ?

- Tôi tập võ từ năm 2009, khi mới 10 tuổi. Ban đầu tôi tập võ cổ truyền. Sau đó, tôi chuyển sang tập luyện và thi đấu Muay và quyền anh. Đến năm 2015, tôi mới chuyển hẳn sang tập luyện và thi đấu Pencak Silat. Năm 2016, tôi lần đầu tiên tham gia thi đấu ở các giải cấp quốc gia.

Thực sự, để đến được với sự nghiệp của một võ sĩ chuyên nghiệp, bản thân tôi hay bất kỳ võ sĩ nào khác đều phải trải qua những ngày tháng rất khắc nghiệt và cả những sự hy sinh để theo đuổi đam mê. Bản thân tôi không ít lần thuyết phục gia đình, đặc biệt là mẹ tôi cho phép tôi được theo nghiệp võ thuật.

Cho đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn chưa bao giờ dám xem tôi thi đấu, dù lên xem trực tiếp bên dưới võ đài hay xem qua tivi. Ngày tôi lần đầu tiên tập trung đội tuyển quốc gia hồi năm 2019, tập trung tại Trung tâm thể thao quốc gia Hà Nội, tôi phải cố trấn an mẹ rằng “cho con đi trải nghiệm 1-2 năm cho con biết, rồi con về”.

Câu nói “1-2 năm” đấy vậy mà đã kéo dài gần 7 năm rồi. Bây giờ, đôi lúc mẹ tôi lại hỏi “hết 2 năm chưa con?”, khiến tôi không khỏi xúc động. Thật tình đâu có bậc sinh thành nào nỡ chứng kiến con mình phải trao đổi quyền cước đến sưng mặt sưng mũi, phải chảy máu, dù là trên võ đài đâu.

Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM

Nhưng rồi mẹ anh vẫn không cấm hẳn, vẫn âm thầm để anh theo đuổi sự nghiệp cho đến tận bây giờ, có nghĩa là mẹ anh vẫn âm thầm ủng hộ. Và sau những vinh quang quốc tế, giờ anh chuẩn bị nhận thêm danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, hẳn gia đình anh rất tự hào?

- Trước khi được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025, tôi từng được bình chọn là Công dân tiêu biểu thành phố Thủ Đức (cũ) thuộc TPHCM. Khi đó, dù cha và mẹ tôi không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được rằng họ hạnh phúc và tự hào về tôi.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang (bìa phải) bên cha, mẹ và gia đình chị gái (Ảnh: NVCC).

Cha tôi là công chức, mẹ tôi thì thường ngày làm những công việc ít tiếp xúc với chốn đông người, nên cha mẹ tôi ít khi thể hiện cảm xúc gì quá đặc biệt ra ngoài. Ngoài ra, tôi biết cha mẹ ít nói về những thành tích của tôi vì họ sợ tôi tự mãn. Họ muốn tôi có động lực để tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa.

Còn trong thâm tâm, tôi biết cha vui, mẹ vui. Những ngày tới, khi tôi nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, tôi dự định sẽ cùng cả gia đình, có cha, mẹ, chị gái đến chung vui với tôi. Nhà không có ai theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, tôi xem như là người đi con đường riêng biệt với cả nhà.

Nếu có lời để nói với các bạn trẻ, hoặc với các thế hệ VĐV năng khiếu, những mầm non võ thuật của TPHCM và Việt Nam, anh sẽ dành lời khuyên gì cho họ?

- Lời khuyên thì không dám gọi là lời khuyên, chỉ là tôi cố gắng truyền đạt kinh nghiệm của chính mình cho những người nhỏ tuổi hơn.

Thể thao nói chung và võ thuật nói riêng là những ngày phấn đấu không ngừng nghỉ. Các VĐV đừng ngại vượt qua giới hạn của bản thân, không có gì là không thể. Mọi việc chỉ trở thành bất khả thi, nếu các VĐV trẻ không chịu chinh phục những giới hạn mới.

Ngày tôi còn nhỏ, tôi cũng có những thần tượng cho riêng mình. Tôi cố gắng học hỏi những thần tượng, cố gắng thực hiện những gì mà họ đã đạt được. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, vì tôi biết có nhiều người còn giỏi hơn mình rất nhiều, trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thế rồi tôi vẫn bất ngờ được bình chọn cho danh hiệu này. Vì vậy, các bạn trẻ hơn thuộc thế hệ sau tôi cũng có thể làm được điều đó, nếu các bạn có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ đó.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Tấn Sang chia sẻ quyết tâm nén đau để thi đấu nốt trận tranh HCV

Đôi nét về võ sĩ Nguyễn Tấn Sang Nguyễn Tấn Sang sinh năm 1999, thi đấu ở hạng cân sở trường 80kg nam trong môn Pencak Silat. Anh có 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia: 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025, giành HCV Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022. 3 lần liên tiếp giành HCV SEA Games: Năm 2022 tại Việt Nam, 2023 tại Campuchia và 2025 tại Thái Lan. Nguyễn Tấn Sang 3 lần vô địch châu Á: 2019, 2023 và 2025. Ngoài ra, anh có một lần vô địch thế giới vào năm 2024.