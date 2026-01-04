Zverev thừa nhận kém xa trình độ so với Alcaraz, Sinner

Trả lời họp báo trước thềm giải quần vợt đồng đội United Cup 2026 ở Australia, Alexander Zverev thừa nhận anh phải nỗ lực rất nhiều để thu hẹp khoảng cách trình độ với Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Alexander Zverev đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng quần vợt nam quốc tế (ATP) nhưng kém hai đàn em hơn 6.000 điểm.

Zverev đang là á quân của Australian Open (Ảnh: Getty).

Tay vợt người Đức chia sẻ: "Dĩ nhiên, vị trí số một và số hai đang cách xa tôi khá nhiều, điều này không xảy ra vào cuối năm 2024, khi tôi kết thúc ở vị trí thứ 2 thế giới sau Sinner. Tôi cảm thấy mình còn rất nhiều việc phải làm để bắt kịp trình độ của họ".

Danh hiệu cao quý nhất mà Zverev giành được là ở Paris Masters hồi tháng 11/2024, sau khi đánh bại tay vợt người Pháp Ugo Humbert 6-2, 6-2 ở trận chung kết.

Năm ngoái, Zverev vào đến trận chung kết Australian Open và thua Jannik Sinner khá dễ dàng sau 3 set với các tỷ số 3-6, 6-7, 3-6. Năm nay, tay vợt người Đức đặt nhiều kỳ vọng ở giải Grand Slam đầu năm tại Melbourne (Australia).

Với việc là hạt giống số ba của giải đấu, Zverev tránh được 3 đối thủ lớn nhất là Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic trước vòng bán kết. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định khiến Zverev bị hoài nghi về cơ hội tiến xa ở giải đấu mà anh đang là đương kim á quân.