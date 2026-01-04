AFC liên tục nhắc tên U23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch giải châu Á

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là những đại diện của khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài ở giải U23 châu Á 2026. AFC rất kỳ vọng một trong hai đội bóng này sẽ làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á ở giải đấu cấp độ châu lục.

U23 Việt Nam được kỳ vọng vô địch giải U23 châu Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trang chủ của AFC bình luận: “Ba khu vực trực thuộc AFC đều đã có đại diện giành chức vô địch trong 6 lần giải U23 châu Á được tổ chức. Nhật Bản (2016, 2024) và Hàn Quốc (2020) đăng quang đại diện cho Đông Á. Iraq (2013) và Saudi Arabia (2022) mang vinh quang về cho Tây Á, trong khi Uzbekistan phất cao ngọn cờ Trung Á vào năm 2018.

Không có đội bóng Nam Á nào giành quyền dự giải U23 châu Á 2026, nhưng khu vực Đông Nam Á vẫn có hai đại diện là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào họ trong nỗ lực giành chức vô địch lịch sử, làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á”.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng ở rất gần thiên đường khi lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018. Đáng tiếc, đội bóng của HLV Park Hang Seo lại thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Trong hai giải đấu gần nhất vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều dừng bước ở tứ kết.

Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U23 Thái Lan ở giải đấu này là lọt vào tứ kết ở giải đấu vào năm 2020 trên sân nhà. Ở hai kỳ gần đây vào năm 2022 và 2024, “Voi chiến” đều dừng bước ngay từ vòng bảng.

Trong bài viết cách đây không lâu, AFC cũng đặt niềm tin vào khả năng U23 Việt Nam có thể giành chức vô địch giải U23 châu Á năm nay. Họ bình luận: “U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu lần đầu tiên nâng cao chức vô địch giải U23 châu Á khi tham dự giải đấu ở Saudi Arabia vào tháng 1.

U23 Việt Nam có tinh thần tốt sau khi vừa giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games (Ảnh: Anh Khoa).

U23 Việt Nam là gương mặt quen thuộc tại sân chơi hàng đầu châu lục. Thành tích tốt nhất của đội bóng này ở giải U23 châu Á là ngôi á quân năm 2018, khi họ để thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết với sự tự tin lớn sau chiến dịch vòng loại ấn tượng. Họ kết thúc ở ngôi đầu bảng mà không để thủng lưới bàn nào. Tấm vé dự vòng chung kết được xác nhận sau các chiến thắng trước Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0).

Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng A. Họ sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với Jordan, trước khi lần lượt chạm trán Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ sở để lạc quan về khả năng giành một trong hai vị trí vào tứ kết”.

Tại vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan vào ngày 6/1, gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.