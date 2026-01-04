Điểm tuần: Những điều khoản khó hiểu của Zalo

Điều khoản của Zalo gây tranh cãi

Những ngày qua, ứng dụng nhắn tin Zalo nhận về không ít phản ứng trái chiều sau khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới. Nhiều người cho rằng nền tảng này đang ép người dùng phải chia sẻ dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư thông qua việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân, đẩy người dùng vào thế buộc phải lựa chọn giữa quyền riêng tư và việc tiếp tục sử dụng dịch vụ quen thuộc.

Chủ tài khoản Tek 9 gọi đây là "cách làm kiểu cưỡng bức người dùng" và cho biết sẽ tập trung vào sử dụng các ứng dụng khác.

"Nhà cung cấp quá coi thường người dùng. Dù khi cập nhật điều khoản mà người dùng không đồng ý thì phải cho họ tiếp tục sử dụng một thời gian để rà soát và chuyển dữ liệu ra ngoài thay vì không cho phép họ tiếp tục sử dụng. Một cách làm cưỡng bức trắng trợn, tôi sẽ bỏ Zalo", người này nhấn mạnh.

Độc giả Phan Nguyen cho rằng sự việc của Zalo sẽ là bài học cho mỗi người về việc không nên quá phụ thuộc vào một loại dịch vụ nhất định. Anh viết: "Nếu quá phụ thuộc vào một dịch vụ, khi nó lớn mạnh sẽ thao túng người dùng và không cho chúng ta lựa chọn nào khác. Nên có luật chống độc quyền, cùng với đó là sự can thiệp của Chính phủ bởi đây không chỉ là chuyện dùng hay không mà còn là quyền, lợi ích của người dân và cả cộng đồng".

Zalo cập nhật hàng loạt điều khoản mới gây bức xúc với nhiều người dùng (Ảnh: Thế Anh).

Rào lưới vỉa hè khách sạn Pullman tại Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 31/12/2025, một đoạn vỉa hè dài hơn 100m cạnh khách sạn Pullman (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) bị rào chắn bằng lưới B40. Người dân phải đi dưới lòng đường vì không còn lối đi trên vỉa hè.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, hàng rào được lập khoảng 1 tháng nay để phục vụ việc thi công sơn, sửa chữa hàng rào của khách sạn. Người phụ nữ bán trà đá tại khu vực này cho biết, trước khi dựng hàng rào, phía khách sạn đã xin phép chính quyền địa phương để triển khai việc thi công.

Tuy nhiên, khu vực này không có biển cảnh báo đang thi công. Trong thời gian hàng rào hiện hữu, lối đi cho người đi bộ không được bảo đảm, khiến nhiều người phải chấp nhận đi chung với dòng xe cộ dưới lòng đường.

Nửa ngày sau khi phản ánh của Dân trí, toàn bộ hàng rào thép đã được tháo dỡ, trả lại không gian đi bộ trên đoạn vỉa hè kéo dài hơn 100m. Tuy nhiên, ngay sau khi hàng rào được tháo dỡ, nhiều xe máy lập tức chiếm dụng vỉa hè. Người đi bộ vẫn phải luồn lách giữa các phương tiện dựng sát nhau, thậm chí phải đi xuống lòng đường khi di chuyển ra ga tàu điện.

Đoạn vỉa hè dài hơn 100m cạnh khách sạn Pullman bị rào chắn bằng lưới B40. Người dân phải đi dưới lòng đường vì không còn lối đi trên vỉa hè (Ảnh: Gia Đoàn).

Phớt lờ biển cấm, ô tô vẫn đỗ dưới lòng đường, vỉa hè

Từ phản ánh của độc giả, phóng viên Dân trí ghi nhận phần đường bên phía sân vận động Hàng Đẫy, phố Trịnh Hoài Đức (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) lúc nào cũng có một hàng dài ô tô dừng đỗ ngay dưới lòng đường, chiếm gần hết diện tích lòng đường hướng đi Nguyễn Thái Học, gây cản trở giao thông.

Nhiều ngày liên tiếp, các xe ô tô đỗ chiếm gần hết diện tích làn đường theo hướng từ phố Trịnh Hoài Đức đi Nguyễn Thái Học. Phần đường còn lại chỉ đủ cho một làn xe lưu thông, buộc các phương tiện khác phải đi chậm, nhường đường cho nhau, đặc biệt khó khăn vào những khung giờ cao điểm khi lưu lượng giao thông tăng cao.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các tuyến phố trung tâm khác như Lý Thường Kiệt hay Hai Bà Trưng. Dù các tuyến phố đều được lực lượng chức năng cắm biển báo cấm đỗ phương tiện nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn phớt lờ biển cấm này, chiếm dụng lòng đường làm nơi dừng đỗ.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải bị bắt

Công an TPHCM mới đây đã triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, có tính chất phức tạp với nhiều hành vi phạm tội. Trong số 41 đối tượng bị khởi tố trong đường dây, đáng chú ý có sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Hải (54 tuổi, còn gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải).

Hải bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng.

Hành vi của Hải khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và phẫn nộ. Độc giả có nickname Jacky Tran viết: "Tôi tin ban đầu ông ta thực sự muốn hành động vì mục đích trượng nghĩa, nhân đạo, vì cộng đồng. Nhưng bản chất của con người là tham lam, nên khi có cám dỗ thì bản thân họ không thể vượt qua được. Khi số tiền quá lớn hoặc bản thân, gia đình gặp khó khăn, sự tham lam trong họ nổi lên sẽ dẫn tới vi phạm pháp luật".

Chung quan điểm, độc giả Hoàng Linh viết: "Trước sức mạnh của đồng tiền, thiên thần cũng có thể trở thành ác quỷ. Những kẻ dùng mạng xã hội đánh bóng tên tuổi, rồi lấy hình ảnh đó đi làm việc xấu đều phải trả giá trước pháp luật".

Bị can Hải khi bị bắt (Ảnh: Công an TPHCM).

Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Liên quan tới việc chương trình nghệ thuật mang tên "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy bỏ phút chót, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với việc giám đốc công ty tổ chức đã bị khởi tố, khán giả cần làm gì để được hoàn trả số tiền vé đã mua là thắc mắc của nhiều độc giả.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết với việc bà Hà đã bị khởi tố, bị hại trong vụ án cần được xác định là những người đã tin tưởng thông tin gian dối và trực tiếp bỏ tiền mua vé chương trình nghệ thuật do Công ty Ngọc Việt Education tổ chức.

Do quyền lợi của khán giả đang được giải quyết bằng vụ án hình sự, họ cần chủ động khai báo với cơ quan điều tra, đồng thời cung cấp tài liệu liên quan để chứng minh mình là người đã trực tiếp bỏ tiền mua vé. Từ những tài liệu tiếp nhận, cơ quan điều tra sẽ đánh giá, xét duyệt để xem xét có chấp thuận, đưa tên những người này vào danh sách bị hại trong vụ án hay không hay tham gia vụ án với vai trò khác.