U22 Việt Nam: Vị thế “nhà vua” bóng đá Đông Nam Á

Vị thế của nhà vô địch Đông Nam Á

Ngay trước thềm SEA Games 33, có một con số thống kê về bóng đá Việt Nam khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, trong năm nay, 7 đội tuyển là U17 nữ, U20 nữ, đội tuyển nữ, U17 nam, U23 nam và tuyển futsal nam, nữ đều giành vé tham dự cúp châu Á. Trong quá khứ, chưa bao giờ có nhiều đội bóng Việt Nam cùng thành công tới vậy.

Đó chưa kể tới việc, đội U23 Việt Nam (nòng cốt là đội U22 tham dự SEA Games) cũng xuất sắc đánh bại U23 Indonesia để giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Ấn tượng hơn, đó là lần thứ ba liên tiếp, U23 Việt Nam lên ngôi ở giải đấu này.

U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 (Ảnh: VFF).

Không quá khi nói rằng U23/U22 Việt Nam chính là “nhà vua” của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Vì vậy, chẳng có lý do gì chúng ta không đặt mục tiêu giành tấm HCV SEA Games 33. Đây cũng là danh hiệu mà chúng ta từng đạt được vào năm 2019, 2021, trước khi bị ngắt quãng khi U22 Indonesia lên ngôi ở giải đấu vào năm 2023 (trong giai đoạn HLV Troussier dẫn dắt).

Có thể nói, đây là năm mà bóng đá Việt Nam “trăm hoa đua nở”. Những thành công liên tiếp của 7 đội tuyển kể trên giống như liều dopamine (chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác hưng phấn, hạnh phúc, và động lực mạnh mẽ) thôi thúc thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể dừng lại ở thời điểm này. Về cơ bản, đó là nguồn năng lượng tốt và cần thiết với U22 Việt Nam trước trận đánh lớn.

Còn một điều đặc biệt khác, HLV Kim Sang Sik luôn cho thấy cái duyên khi tham dự giải đấu bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Ông là HLV đầu tiên giành hai chức vô địch AFF Cup và U23 Đông Nam Á liên tiếp. Nếu xét riêng cấp độ đội tuyển quốc gia và U23, HLV người Hàn Quốc đã thắng 13, hòa 1, thua 1 trước các đối thủ tới từ Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik chỉ chịu thua duy nhất trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng đó là trận đấu mà đối thủ bị FIFA buộc tội sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang xem xét án phạt với Malaysia. Nhiều khả năng, họ sẽ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam.

Nếu điều đó xảy ra, HLV Kim Sang Sik gần như có thành tích thắng tuyệt đối khi gặp các đội bóng Đông Nam Á. Bất chấp việc không ít người chỉ trích lối chơi của HLV Kim nhưng nó luôn cho thấy tính hiệu quả ở tầm khu vực.

Trong tay HLV Kim Sang Sik là bộ khung đội hình gồm nhiều cầu thủ đã chơi cùng nhau từ lứa trẻ như U17, U19, U21, U22, U23 tới đội tuyển quốc gia. Những người như Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Quốc Việt, Thanh Nhàn hay Đình Bắc đã chinh chiến cùng nhau quá nhiều giải đấu. Họ sẽ kết hợp cùng với những người khác như Viktor Lê, Hiểu Minh, Lý Đức, Xuân Bắc… trở thành bộ khung vững chắc của U22 Việt Nam.

Có chăng, sự thiếu vắng đáng tiếc của U22 Việt Nam là vị trí của Văn Trường. Trong những năm qua, cầu thủ của CLB Hà Nội luôn đóng vai trò người cầm nhịp cho đội bóng. HLV Kim Sang Sik không dễ tìm kiếm người thay thế.

HLV Kim Sang Sik rất có duyên với bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Ở giải giao hữu Panda Cup 2025 vừa qua, HLV Đinh Hồng Vinh đã sử dụng Văn Trường đá chính trong ba trận đấu. Những người được lựa chọn thi đấu bên cạnh cầu thủ này là Xuân Bắc (gặp U22 Trung Quốc), Quốc Cường (gặp U22 Uzbekistan) và Thái Sơn (gặp U22 Hàn Quốc). Thậm chí, tờ Super Ball (Indonesia) nhấn mạnh rằng sự thiếu vắng của Văn Trường sẽ mang tới thách thức lớn cho U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik sẽ phải tìm cách “lấp chỗ trống” Văn Trường để lại. Nếu ông giải được bài toán ấy, “Những chiến binh sao vàng” có thể tiến sâu ở SEA Games 33.

Về cơ bản, U22 Việt Nam vẫn được xem là “ngáo ộp” với nhiều đối thủ ở giải đấu. Chuyên gia bóng đá Malaysia, Datuk Jamil Nasir, tỏ ra bi quan về khả năng đi tiếp của đội nhà khi nằm chung bảng với U22 Việt Nam. Ông cho biết: “Ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, U22 Malaysia thậm chí không vượt qua vòng bảng. Tôi cho rằng đội bóng sẽ lặp lại kịch bản này ở SEA Games 33.

Tôi rất lo lắng về U22 Malaysia khi đối đầu với U22 Việt Nam. Họ là đội bóng rất chất lượng, còn U22 Malaysia thường không được đánh giá cao về sức mạnh khi thi đấu thất vọng ở những giải đấu gần đây”.

Lời nhận xét ấy đã cho thấy các đối thủ thực sự đánh giá cao U22 Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang Sik là phải giữ được sự thận trọng và tự tin trong từng trận đấu.

Những kẻ thách thức đáng gờm của U22 Việt Nam

Hồi tháng 7, báo giới và người hâm mộ Indonesia đã vô cùng tức giận khi chứng kiến đội nhà mất chức vô địch giải U23 Đông Nam Á vào tay của U23 Việt Nam ngay trên sân nhà. Sau trận đấu đó, Gerald Vannenburg đã bị sa thải khỏi “ghế nóng”. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bổ nhiệm gương mặt quen thuộc là HLV Indra Sjafri, người từng giúp U22 Indonesia vô địch SEA Games 32 trên đất Campuchia.

U22 Indonesia triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch với hy vọng bảo vệ tấm HCV SEA Games (Ảnh: Bola).

HLV Indra Sjafri là người từng có nhiều kinh nghiệm làm việc với lứa trẻ của Indonesia nên hiểu rất rõ các cầu thủ. Không những vậy, PSSI còn cho thấy quyết tâm giành HCV khi triệu tập 4 cầu thủ thi đấu ở châu Âu như Mauro Zijlstra (Volendam), Ivar Jenner (Utrecht), Dion Markx (TOP Oss), Maselino Ferdinan (Trecin) về tham dự SEA Games.

Ngoài ra, đội hình của U22 Indonesia còn có nhiều cầu thủ nhập tịch đã về thi đấu ở trong nước như Rafael Struick, Jens Raven và các tuyển thủ quốc gia như Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Toni Firmansyah, Hokky Caraka.

Có thể nói rằng, đây là những cầu thủ tốt nhất ở lứa U22 mà bóng đá Indonesia có thể triệu tập. Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn bảo vệ tấm HCV SEA Games của Garuda (biệt danh của Indonesia).

Tiền đạo Hokky Caraka tự tin tuyên bố: “Chúng tôi nghĩ về tấm HCV mỗi ngày. Đó là động lực thúc đẩy toàn đội. Chúng tôi đang tiến bộ từng ngày và hiểu rõ hạn chế để tìm cách khắc phục”.

Đương nhiên, không thể bỏ qua chủ nhà U22 Thái Lan. Ở thời điểm này, đội tuyển Thái Lan vẫn đứng số một Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA (thứ 95 thế giới). Lần gần nhất, U22 Thái Lan vô địch SEA Games là năm 2017. Kể từ thời điểm đó, họ liên tục chứng kiến tấm HCV giải đấu rơi vào tay của U22 Việt Nam (2 lần) và U22 Indonesia (1 lần).

Thậm chí, U22 Thái Lan từng bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ SEA Games 30. Trong hai giải đấu gần đây, “Voi chiến” đều giành quyền vào chung kết nhưng chịu thua trước U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Nói vậy để thấy, U22 Thái Lan đang rất “khát” tấm HCV SEA Games. Việc thi đấu trên sân nhà càng thôi thúc đội bóng này vươn lên giành vị trí cao nhất ở giải đấu năm nay. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho đội U22 để phục vụ mục tiêu săn vàng. Họ đã triệu tập tới 50 người và tạo điều kiện cho U22 Thái Lan đi tập huấn và thi đấu giao hữu khá nhiều trong thời gian qua.

U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV SEA Games trên sân nhà (Ảnh: FAT).

Tổn thất lớn nhất của U22 Thái Lan trước thềm giải đấu là không thể triệu tập cầu thủ Thái kiều Jude Soonsup-Bell, người từng khoác áo đội trẻ Chelsea và Tottenham. Lý do bởi CLB Grimsby Town (Anh) không chịu nhả người. Tuy nhiên, với những gương mặt chơi cùng nhau nhiều năm ở các giải trẻ, U22 Thái Lan đang sở hữu tập thể gắn kết. Họ có nhiều nhân tố nổi bật như Sarawat Phosaman, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho SEA Games. Toàn đội phối hợp, làm việc với nhau một cách chặt chẽ và đảm bảo thể lực tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là giành HCV SEA Games. Cả đội sẽ nỗ lực để đạt được điều đó”.

Trong khi đó, đối thủ chính của U22 Việt Nam ở bảng B là U22 Malaysia lại không có sự chuẩn bị tốt nhất. Trước thềm giải đấu, U22 Malaysia đối diện với vô vàn khó khăn. Họ gần như bị Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) bỏ rơi. Lý do bởi FAM bận theo đuổi vụ kháng cáo với FIFA và Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nên không thể quan tâm tới U22 Malaysia.

Do đó, đội bóng của HLV Nafuzi không có bất kỳ trận giao hữu nào trước thềm SEA Games. Không những vậy, họ còn tập trung muộn và không có điều kiện tập luyện tốt. Toàn đội chỉ tập trung vào ngày 25/11 và dự kiến sẽ sang Thái Lan vào ngày 5/12. Đó chưa kể tới việc tình hình ngập lụt ở Thái Lan khiến U22 Malaysia liên tục phải thay đổi kế hoạch.

Đáng chú ý, HLV Nafuzi không thể triệu tập 7 cầu thủ quan trọng (ít nhất là ở trận gặp U22 Lào) vì các CLB như Selangor, Sabah, Penang và Terengganu không chịu nhả người. Trước tình hình đó, HLV Nafuzi phải “kêu cứu”.

HLV của U22 Malaysia chia sẻ: “Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự chấp thuận nhả người từ các CLB Sabah, Penang và Terengganu. Đồng thời, chúng tôi cũng đang chờ xem tình hình hiện tại của Selangor.

Trước đó, hai cầu thủ là Aliff Izwan và Muhammad Abu Khalil vẫn ở lại Selangor. Sáng 2/12, CLB này đã gọi thêm hai cầu thủ nữa trở về tham dự cúp C1 Đông Nam Á. Như vậy, tổng cộng có 7 cầu thủ toàn đội không có mặt trong buổi tập hôm nay”.

Hành trình trước mắt sẽ không dễ dàng cho U22 Việt Nam. Dù vậy, đó lại là cơ hội để Khuất Văn Khang và các đồng đội chứng tỏ bản lĩnh được “tôi rèn” qua năm tháng. Đã tới lúc, U22 Việt Nam cần chứng minh vị thế của “nhà vua” bóng đá Đông Nam Á.