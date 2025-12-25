Chuyên gia Hàn Quốc: "VĐV Việt Nam đừng tự mãn sau tấm HCV SEA Games"

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 33 với vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương, khi giành được 87 huy chương vàng (HCV), 81 huy chương bạc (HCB) và 110 huy chương đồng (HCĐ).

Đáng chú ý, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp công lớn trong thành công chung của thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 khi giành được 8 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ, dẫn đầu bảng tổng sắp ở môn bắn súng và hơn đội xếp thứ 2 là Indonesia tới 3 tấm HCV.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam ghi dấu ấn tại SEA Games 33 với 8 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ, dẫn đầu bảng tổng sắp ở môn bắn súng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam là xạ thủ Trịnh Thu Vinh khi cô giành tới 4 HCV và 1 HCB, trở thành VĐV Việt Nam giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 33. Trong 4 tấm HCV giành được trên đất Thái Lan, VĐV sinh năm 2004 cũng lập 3 kỷ lục SEA Games và trở thành một trong những gương mặt xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025.

Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên Dân trí, cựu HLV đội tuyển bắn súng Việt Nam, Park Chung Gun cho rằng giành được HCV ở SEA Games là điều tốt, nhưng đó chưa phải là đích đến nếu thể thao Việt Nam muốn vươn xa hơn, hướng tới những đấu trường cao hơn như Asiad hay Olympic.

Trịnh Thu Vinh thực sự tài năng, xuất sắc hơn cả VĐV Hàn Quốc

Xin chào ông Park Chung Gun! Ở SEA Games 33 vừa qua, đội tuyển bắn súng Việt Nam lập chiến tích với 8 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ, trong đó phá 4 kỷ lục SEA Games. Nhiều chuyên gia cho rằng thành công này là nhờ công lao của cựu HLV Park Chung Gun. Ông nghĩ sao về điều này?

- Xin cảm ơn những lời khen ngợi mọi người dành tặng cho tôi. Nhưng các bạn biết đấy, tôi đã không còn dẫn dắt đội tuyển bắn súng Việt Nam nữa, nên đó hoàn toàn là những nỗ lực của các VĐV.

Tôi tin rằng thành công của đoàn thể thao Việt Nam nói chung và các VĐV đội tuyển bắn súng nói riêng tại SEA Games 33 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các VĐV và HLV ở các Liên đoàn Thể thao.

Khi tôi còn làm HLV đội tuyển bắn súng Việt Nam, tôi cũng chỉ đơn giản là khuyến khích họ theo đuổi ước mơ của mình.

Trong đội tuyển bắn súng Việt Nam, VĐV Trịnh Thu Vinh nổi bật với 4 HCV và 1 HCB giành được tại SEA Games 33. Là người từng dẫn dắt, chỉ dạy Trịnh Thu Vinh, ông nghĩ gì về tài năng của cô ấy? Liệu cô ấy có đủ sức cạnh tranh các giải đấu cao hơn như Asiad 2026 hay Olympic 2028?

- Tôi tin rằng Trịnh Thu Vinh là VĐV tài năng và xuất sắc nhất trong số tất cả các VĐV mà tôi từng huấn luyện, kể cả các VĐV Hàn Quốc. Ngay từ đầu, tôi đã biết Thu Vinh là tương lai của bắn súng Việt Nam, và tôi đã nói về điều này từ lâu.

Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là cô ấy cần một đội ngũ huấn luyện đủ mạnh để giúp cô ấy cạnh tranh ở các đấu trường cao hơn SEA Games. Thành thật mà nói, thành công của cô ấy tại SEA Games 33 là kết quả tất yếu của tài năng.

Tôi tin rằng chúng ta cần phải giúp cô ấy hiểu rằng thành công tại SEA Games không phải là mục tiêu cuối cùng, và chúng ta cần đòi hỏi cô ấy nỗ lực hơn nữa.

Thể thao Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với các cường quốc

Vậy theo ông, liệu môn bắn súng của Việt Nam đã nhận được mức đầu tư và đào tạo tương xứng với các nước khác, đặc biệt là Hàn Quốc? Và ông nghĩ cần làm gì để nâng cao thành tích ở các đấu trường tầm cỡ châu lục và thế giới?

- Tôi nói điều này các bạn đừng buồn. Tôi nghĩ Thể thao Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các quốc gia cạnh tranh khác.

Tôi nghĩ các VĐV Việt Nam cần phải tham gia rất nhiều giải đấu quốc tế hơn nữa, không chỉ loanh quanh khu vực Đông Nam Á mà phải vươn ra châu Á hay thế giới. Lý do là VĐV cần được học hỏi, cọ xát, để từ đó có sự ổn định tâm lý và sự tự tin thông qua việc tham gia nhiều giải đấu quốc tế.

Vậy các quốc gia Đông Á, trong đó có Hàn Quốc, họ có thường xuyên đăng cai các sự kiện thể thao khu vực tương tự như ở Đông Nam Á không? Và các môn thể thao mà các quốc gia Đông Á tổ chức là những môn trọng yếu nào, có nhiều như ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á hay không?

- Các quốc gia Đông Á cũng có những giải đấu tương tự như Đại hội Thể thao Đông Nam Á, nhưng quy mô nhỏ hơn và không được coi là sự kiện quốc gia.

HLV Park Chung Gun cho rằng các VĐV Việt Nam cần được tham gia nhiều giải đấu quốc tế nhiều hơn để đủ sức cạnh tranh tại Asiad hay Olympic (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Điều này là do ít có sự quan tâm của quốc gia và các cuộc thi được tổ chức không thường xuyên và ở quy mô nhỏ. Chúng tôi có Đại hội Thể thao Đông Á nhưng hiện đã tạm dừng tổ chức. Thay vào đó, các nước Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... thường chú trọng hơn vào Asiad, và các môn thi đấu cũng đều là các môn xuất hiện tại Olympic.

Một câu hỏi cuối tôi muốn dành cho ông, là với tư cách của một chuyên gia bắn súng và người có kiến ​​thức sâu rộng về nhiều môn thể thao, ông có lời khuyên nào cho sự phát triển trong tương lai của bắn súng Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung?

- Tôi khó có thể đưa ra lời khuyên gì vì đấy là hoạch định chính sách, định hướng của lãnh đạo thể thao Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ tương lai của đội tuyển bắn súng Việt Nam rất triển vọng nếu được đầu tư tốt trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tôi nghĩ khía cạnh tâm lý sẽ quan trọng hơn trong tương lai và tôi nghĩ chúng ta cần khuyến khích các VĐV có ý chí và sự tự tin cao hơn, đừng vội tự mãn sau những thành công đạt được ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á.