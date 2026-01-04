Con trai cả và con dâu “đáp trả” tâm thư hàn gắn của David Beckham

Mối quan hệ căng thẳng giữa Brooklyn Beckham (27 tuổi) và gia đình Beckham chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Suốt một năm qua, Brooklyn vắng mặt trong hầu hết sự kiện quan trọng của gia đình và gần như không liên lạc với cha mẹ. Đến cuối năm 2025, anh bất ngờ chặn David, Victoria cùng các em trên mạng xã hội. Nicola Peltz cũng có động thái tương tự.

Vợ chồng Beckham và vợ chồng con trai cả, Brooklyn Beckham (Ảnh: DM).

Trước sự xa cách của con trai cả, David Beckham vẫn thể hiện tình cảm dịu dàng. Nhân dịp năm mới, cựu danh thủ đăng tải bức ảnh chụp chung với các con, trong đó có Brooklyn, khẳng định mình là người cha may mắn nhất thế giới.

David nhấn mạnh: “Các con là cả cuộc đời của bố”. Victoria Beckham nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng kèm biểu tượng trái tim. Dù không trực tiếp nhắc đến mâu thuẫn, động thái của David được cho là nỗ lực hàn gắn quan hệ gia đình.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Brooklyn Beckham đã phớt lờ thiện chí của bố và tuyên bố mối quan hệ giữa anh với cha mẹ ruột “đã kết thúc”.

Trên mạng xã hội, Brooklyn liên tục chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên vợ tại Mỹ. Đêm giao thừa, anh và Nicola Peltz xuất hiện thân mật tại hộp đêm nổi tiếng E11EVEN ở Nam Florida (Mỹ), nơi rapper 50 Cent biểu diễn. Cặp đôi thoải mái ca hát, nhảy múa và đăng tải nhiều khoảnh khắc tình cảm, không để lộ dấu hiệu buồn bã trước rạn nứt gia đình.

Brooklyn Beckham đón Giáng sinh và năm mới bên gia đình vợ (Ảnh: Instagram).

Về phần Nicola Peltz, cô được cho là đã “đáp trả” bằng một bài đăng mang hàm ý rõ ràng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 31 tuổi chia sẻ loạt ảnh bên những người thân thiết và viết: “Thật biết ơn khi được bắt đầu năm mới với những con người tuyệt vời này”.

Trong bài đăng, Nicola gắn thẻ Brooklyn cùng các thành viên gia đình Peltz, nhưng tiếp tục phớt lờ gia đình Beckham.

Một nguồn tin chia sẻ với The Mirror: “Dù mối quan hệ với bố mẹ đã rạn nứt, Brooklyn vẫn rất yêu thương ông bà nội, ngoại. Tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi”.

Trong kỳ nghỉ lễ, mẹ của David Beckham và mẹ của Victoria đều cố gắng liên lạc với Brooklyn, sau khi anh vắng mặt trong mọi dịp sum họp quan trọng của gia đình suốt năm qua.

Phớt lờ tâm thư hàn gắn của cha ruột, Brooklyn Beckham vui chơi bên vợ tại Mỹ (Ảnh: instagram).

Năm 2025 là một năm thành công với David Beckham khi anh được phong tước Hiệp sĩ và đón tuổi 50 đáng nhớ bên bạn bè, người thân. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, những thành tựu này không đủ khỏa lấp nỗi buồn vì sự xa cách của con trai cả.

“Sự rạn nứt với Brooklyn thực sự là nỗi đau lớn đối với David và Victoria. Tuy nhiên, David và Victoria sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng hàn gắn với con trai. Brooklyn mãi mãi là con của họ và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”, nguồn tin cho biết.

Bất chấp căng thẳng với con trai cả, David Beckham vẫn tổ chức tiệc đón năm mới hoành tráng cùng bạn bè trong giới thời trang và thể thao. Buổi tiệc có sự góp mặt của David Gardner - đối tác của David Beckham tại Inter Miami FC - cùng con trai Cruz Beckham và bạn gái Jackie Apostel.

Gia đình Beckham, với 6 thành viên, từng được xem là biểu tượng của sự gắn kết trong giới giải trí, nay khiến nhiều người tiếc nuối khi mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ ngày càng xa cách.

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của David và Victoria Beckham. Anh kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz vào năm 2022 và hiện theo đuổi nhiều lĩnh vực như người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Theo Forbes, ông Nelson Peltz sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,67 tỷ USD.