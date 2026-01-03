AFC nêu thành tích nổi bật của U23 Việt Nam, sánh ngang Hàn Quốc

Theo đánh giá của AFC, U23 Việt Nam là đội bóng có phong cách đặc biệt nhất trong số 11 đội dẫn đầu vòng loại. Dù chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng, thấp nhất trong nhóm đầu bảng nhưng đoàn quân HLV Kim Sang Sik lại sở hữu "phong độ hoàn hảo" khi nằm trong nhóm 7 đội toàn thắng ở vòng loại, sánh ngang với các cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc và Qatar.

U23 Việt Nam được AFC đánh giá sẽ đem đến nhiều thử thách cho các ông lớn châu Á (Ảnh: VFF).

Đặc biệt, AFC cảnh báo các đối thủ sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại khi chạm trán Việt Nam, Australia hoặc Hàn Quốc, bởi đây là ba đội bóng sở hữu hệ thống phòng ngự kiên cố nhất, không để lọt lưới bàn nào suốt chiến dịch vòng loại.

Tại giải đấu lần này, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Đông Nam Á. AFC nhận định: "Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Thái Lan và Việt Nam để xem liệu họ có thể tạo ra thách thức thực sự cho các ông lớn trong khu vực hay không".

Trong lịch sử tham dự giải đấu, U23 Việt Nam đang sở hữu bề dày thành tích ấn tượng hơn hẳn so với kình địch Thái Lan. Cột mốc chói lọi nhất của "Những chiến binh sao vàng" là danh hiệu Á quân năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Kể từ đó, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế ổn định với hai lần liên tiếp lọt vào tới vòng tứ kết vào các năm 2022 và 2024.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) trước khi đối đầu chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1. Trong khi đó, đại diện còn lại của Đông Nam Á là U23 Thái Lan nằm ở bảng D, đối đầu với các đối thủ Australia (8/1), Iraq (11/1) và Trung Quốc (14/1).

Giải đấu năm nay quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất châu lục, được chia thành 4 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết. Với thể thức này, mỗi trận đấu đều được coi là một trận "chung kết" đòi hỏi sự tập trung tối đa của thầy trò HLV Kim Sang Sik.