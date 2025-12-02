Hoa khôi bóng chuyền cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games

Theo kế hoạch, sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33. Dự kiến đoàn sẽ có khoảng 200 thành viên tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.

Đáng chú ý, hai VĐV được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc kỳ Đại hội lần này là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate) - những gương mặt tiêu biểu không chỉ về chuyên môn mà còn về đạo đức và phong cách sinh hoạt, thi đấu.

Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy (Ảnh: An An).

Hai năm trước, vinh dự này thuộc về tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng - người hai lần liên tiếp (SEA Games 31 năm 2022 và SEA Games 32 năm 2023) đảm nhiệm vai trò quan trọng này.

Phụ công Lê Thanh Thúy là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Kỳ SEA Games lần này đánh dấu sự trở lại của cô sau 8 năm vắng mặt.

Trong khi đó, võ sĩ Lê Minh Thuận - đội trưởng đội tuyển karate quốc gia, là một trong những gương mặt kỳ cựu và mẫu mực của làng võ Việt. Anh từng giành Huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 29 năm 2017 và được Ban huấn luyện đánh giá là võ sĩ có chuyên môn cao, gương mẫu, có ảnh hưởng tích cực tới thế hệ trẻ.

Hiện tại, cả Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận tập trung cùng đội tuyển quốc gia, tích cực rèn luyện với quyết tâm đạt thành tích cao tại kỳ Đại hội năm nay.

Tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với tổng số thành viên là 1.165 người (bao gồm các lãnh đạo, cán bộ, HLV, VĐV, bác sĩ, hậu cần...). Trong danh sách này, Cục Thể dục thể thao lo kinh phí như tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt, chi phí liên lạc... theo quy định cho 952 thành viên. 213 thành viên còn lại tham dự bằng kinh phí địa phương hay xã hội hóa...

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam là ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam), 3 Phó đoàn là các ông Hoàng Quốc Vinh, Lê Thanh Hà và Nguyễn Ngọc Long, 21 cán bộ đoàn.

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 33 tổ chức từ ngày 9/12 tới 20/12 tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla. Tuy nhiên do Songkhla vừa trải qua đợt mưa lụt lịch sử nên toàn bộ các môn thi đấu tổ chức tại đây được chuyển về Bangkok.

SEA Games 33 có 50 môn thi đấu chính thức, 574 nội dung thi đấu với tổng cộng 569 bộ Huy chương. Ngoài ra, Đại hội thể thao khu vực còn tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co, thể thao trên không. Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 47 nội dung, đặt mục tiêu giành từ 90-110 HCV.