Tổng thống Trump “tuýt còi” thương vụ chip triệu USD vì lo an ninh quốc gia

Tổng thống Donald Trump hạ lệnh chặn thương vụ mua lại tài sản giữa 2 công ty Mỹ là HieFo và Emcore.

Công ty quang điện tử HieFo đã hoàn tất mua lại mảng kinh doanh chip và hoạt động sản xuất tấm bán dẫn indium-phosphide của Emcore với giá 2,92 triệu USD vào năm 2024. Emcore được biết đến là một công ty chuyên về hàng không vũ trụ và quốc phòng, có trụ sở tại New Jersey.

Trong sắc lệnh, Tổng thống Donald Trump nêu HieFo "được kiểm soát bởi một công dân Trung Quốc", và sau thương vụ, công ty này có thể "thực hiện các hành động đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ". Dù vậy, sắc lệnh không nêu tên cá nhân hoặc chi tiết những lo ngại của Tổng thống Mỹ.

"Giao dịch này bị cấm tuyệt đối", ông Donald Trump tuyên bố, đồng thời ra lệnh cho HieFo "thoái vốn toàn bộ quyền lợi và quyền sở hữu đối với tài sản có liên quan tới Emcore, bất kể vị trí địa lý" trong vòng 180 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/8 (Ảnh: AP).

Trong thời gian chờ thoái vốn, HieFo bị hạn chế nghiêm ngặt việc cho bên ngoài tiếp cận cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, hồ sơ kỹ thuật không công khai và các hạng mục liên quan đến tài sản của Emcore.

Trước đó, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ đã xác định một rủi ro an ninh quốc gia trong cuộc điều tra về thương vụ này. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ không nêu rõ cụ thể rủi ro nào.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, vụ việc cũng là ví dụ điển hình cho cách CFIUS có thể mở điều tra mà không cần thông báo trước đối với các giao dịch đã hoàn tất, nếu cơ quan này cho rằng có thể phát sinh rủi ro an ninh quốc gia.

HieFo và Emcore chưa đưa ra bình luận. Theo thông tin công khai, HieFo đồng sáng lập bởi Genzao Zhang, cựu Phó chủ tịch kỹ thuật Emcore và Harry Moore, cựu Giám đốc bán hàng cấp cao Emcore.