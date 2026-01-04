Tổng thống Trump làm rõ tuyên bố “điều hành Venezuela” sau cuộc không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo sau chiến dịch không kích vào Venezuela (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo về chiến dịch quân sự tại Venezuela vào ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ "sẽ điều hành" Venezuela cho đến khi có "sự chuyển giao quyền lực an toàn, đúng đắn và khôn ngoan" ở nước này.

Tổng thống Trump đã làm rõ tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với báo New York Post. Ông cho biết Mỹ sẽ không điều quân tới Venezuela nếu Phó Tổng thống Delcy Rodriguez “làm theo những gì chúng tôi muốn”.

“Không, nếu Phó Tổng thống của ông Maduro làm những gì chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ không phải làm điều đó”, Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu “quân đội Mỹ có được điều động tới Venezuela để giúp điều hành đất nước hay không”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị đợt tấn công thứ hai với quy mô lớn hơn nhiều so với đợt đầu tiên”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết đã trao đổi với Phó Tổng thống Rodriguez “nhiều lần” và bà “hiểu rõ tình hình”.

Tại cuộc họp báo, ông Trump cho biết rằng bà Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc tấn công của Mỹ, Phó Tổng thống Venezuela kêu gọi “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Celia Flores, đồng thời khẳng định “Tổng thống Nicolas Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuela”.

Bà Rodriguez để ngỏ khả năng hợp tác với Nhà Trắng, đồng thời tìm cách xoa dịu những chia rẽ nội bộ.

“Ở đây, chúng tôi có một chính phủ minh bạch, và tôi xin nhắc lại nhiều lần… chúng tôi sẵn sàng duy trì mối quan hệ tôn trọng”, bà Rodriguez nói, đề cập đến chính quyền Tổng thống Trump.

“Đó là điều duy nhất chúng tôi chấp nhận cho một mối quan hệ sau khi (Mỹ) đã tấn công Venezuela”, Phó Tổng thống Rodriguez tuyên bố.

Vào tối 3/1, Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Rodriguez trở thành lãnh đạo lâm thời của Venezuela, sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch không kích vào thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Maduro và đưa ông rời khỏi Venezuela.

Tòa án tối cao Venezuela đã phán quyết rằng bà Rodriguez sẽ “đảm nhiệm và thực hiện, với tư cách là người tạm quyền, tất cả nhiệm vụ và quyền hạn vốn có của Tổng thống… để đảm bảo tính liên tục của chính quyền và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.

Cùng với các quan chức cấp cao khác, bà Rodriguez mô tả việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là một “vụ bắt cóc”, và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng việc Mỹ “điều hành” Venezuela như thế nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Tổng thống Trump.

“Điều đó có nghĩa là chúng tôi đặt ra các điều kiện. Tổng thống Trump đặt ra các điều kiện, và cuối cùng ông ấy sẽ quyết định các bước triển khai tiếp theo”, ông Hegseth cho biết.

Theo lãnh đạo Lầu Năm Góc, mục tiêu của Mỹ là chấm dứt dòng chảy ma túy, bảo đảm lợi ích dầu mỏ của Mỹ tại Venezuela và ngăn chặn tội phạm bị đưa sang Mỹ.

Theo Bộ trưởng Hegseth, Mỹ sẽ kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo ở Venezuela, nhưng người dân Venezuela cũng sẽ tự quyết định số phận của mình.

Trả lời câu hỏi về khả năng triển khai quân đội đến Venezuela, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington “vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng” để Tổng thống Trump có “các lựa chọn” trong tương lai.