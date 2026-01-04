Arsenal gia tăng khoảng cách với Man City lên 7 điểm

Thi đấu sớm hơn Man City ở vòng 20 Ngoại hạng Anh 2025-26, "Pháo thủ" có cơ hội hoàn hảo để tạo ra khoảng cách an toàn hơn trên đỉnh bảng. Tuy nhiên, khởi đầu trận đấu lại không mấy suôn sẻ khi Gabriel Magalhaes mắc sai lầm nghiêm trọng với đường chuyền ngang tai hại ngay rìa vòng cấm, tạo điều kiện để Evanilson dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Bournemouth ở phút 11.

Dù vậy, Gabriel nhanh chóng chuộc lỗi khi có mặt đúng lúc ở cột xa để sút tung nóc lưới sau pha dứt điểm ban đầu của Gabriel Martinelli bị cản phá ngay trên vạch vôi, đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ sau 16 phút thi đấu.

Gabriel ăn mừng sau khi lập công chuộc lỗi (Ảnh: Getty).

Sau bàn gỡ, nhiều người kỳ vọng Arsenal sẽ áp đặt thế trận, nhưng Bournemouth mới là đội chơi năng nổ hơn. Cú đá phạt từ cự ly 30 mét của Justin Kluivert đi sạt cột dọc, trong khi Evanilson và Marcus Tavernier liên tục bắn phá khung thành của David Raya. "Pháo thủ" thi đấu dưới sức trên mặt trận tấn công trong hiệp một, hầu như không tạo ra thêm cơ hội đáng kể nào sau khi gỡ hòa, cho thấy dấu hiệu mệt mỏi trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc dịp lễ hội.

Dù thiếu sắc bén trong hiệp đầu, cảm giác rằng đoàn quân của Mikel Arteta sẽ sớm tìm lại nhịp điệu vẫn luôn hiện hữu, và họ nhanh chóng khẳng định điều đó sau giờ nghỉ. Arsenal chỉ mất chưa đầy 10 phút để lần đầu vượt lên dẫn trước trong trận, khi một pha phối hợp nhanh kết thúc bằng đường chuyền dọn cỗ của Martin Odegaard để Declan Rice dứt điểm gọn gàng từ rìa vòng cấm.

Hơn 20 phút trước khi hết giờ, ba sự thay đổi người của Arsenal lập tức phát huy hiệu quả, khi một trong số đó là Bukayo Saka băng xuống phía sau hàng thủ đối phương rồi căng ngang để Rice hoàn tất cú đúp trong trận đấu, gia tăng tỷ số lên 3-1.

Arsenal chơi áp đảo vào hiệu quả ở nửa đầu hiệp hai (Ảnh: Getty).

Không chịu kém cạnh, một sự điều chỉnh của Andoni Iraola bên phía Bournemouth cũng nhanh chóng mang lại tác dụng, khi Eli Junior Kroupi tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ở phút 76.

Bournemouth nỗ lực dâng cao và tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Arsenal, đội bóng càng thêm quyết tâm khi biết rằng chiến thắng sẽ giúp họ tạm thời tạo ra khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu Premier League. Và có thể vẫn là 4 điểm nếu Man City thắng Chelsea vào rạng sáng 5/1.

Trong khi đó, chuỗi trận không thắng của Bournemouth đã kéo dài lên con số 11, khi đà sa sút đáng báo động của họ trên bảng xếp hạng vẫn tiếp diễn.