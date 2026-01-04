Dòng người ken đặc quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 4/1, hàng vạn người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày.

Ngay từ đầu giờ chiều nay, hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm 15h50 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc khoảng 4km.

Dòng xe ken đặc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội.

Ô tô xếp hàng dài nhích từng mét ở đường Vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Giao thông ùn tắc kéo dài khiến nhiều người đi xe máy có biểu hiện mệt mỏi.

Ô tô xếp 4-5 hàng trên đường Ngọc Hồi (đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm) khiến xe máy chật vật di chuyển.

Người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau, chật vật nhích từng mét quay trở lại Hà Nội.

Lực lượng chức năng căng mình phân luồng giao thông tại khu vực đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Vành đai 3 trên cao.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, trong các ngày 3 và 4/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Đồng thời Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp với công an cấp xã và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các cửa ngõ thủ đô, các tuyến đường trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Dịp Tết Dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ 1/1 đến hết 4/1.

Để việc di chuyển từ các địa phương về Hà Nội được an toàn, thuận tiện, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, lái xe, chủ phương tiện và người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông trên quốc lộ, đường cao tốc, đường nội đô và các tuyến ra, vào thủ đô.