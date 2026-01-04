Chỉ 2 năm, tỷ phú Thái nhận hơn 3.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk

Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, Thai Beverage (ThaiBev) - tập đoàn đồ uống Thái Lan do tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi kiểm soát - tiếp tục ghi nhận khoản thu đáng kể từ Vinamilk (mã chứng khoán: VNM).

Cụ thể, ThaiBev cho biết trong năm tài khóa 2024 (kết thúc ngày 30/9/2024), tập đoàn này đã nhận 2,32 tỷ baht cổ tức từ Vinamilk. Còn năm tài khóa 2025, khoản cổ tức là 1,37 tỷ baht.

Quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm công bố, tổng cổ tức ThaiBev (thông qua các công ty thành viên) nhận từ Vinamilk trong 2 năm đạt khoảng 3.093 tỷ đồng. Khoản cổ tức này tương ứng với tỷ lệ sở hữu khoảng 14,2% vốn điều lệ Vinamilk của ThaiBev trong giai đoạn trên.

Ngoài dòng tiền cổ tức, báo cáo tài chính cũng cho thấy ThaiBev ghi nhận phần lợi nhuận từ công ty liên kết Vinamilk đạt 2,11 tỷ baht trong năm tài khóa 2025, giảm so với mức 2,59 tỷ baht của năm trước đó. Tập đoàn này cũng nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Vinamilk từ hơn 14% lên 24,99% vào tháng 12/2025 sau một giao dịch chuyển nhượng hơn 96 triệu cổ phiếu trị giá hơn 6.000 tỷ đồng.

Không chỉ tại Vinamilk, thống kê từ các báo cáo tổng hợp dòng vốn đầu tư nước ngoài cho thấy các nhà đầu tư Thái Lan cũng đã thu về lượng cổ tức đáng kể từ thị trường Việt Nam trong hơn một thập niên qua.

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (Ảnh: DT).

Đơn cử, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) cũng là doanh nghiệp lớn có tỷ lệ chi trả cổ tức đều đặn hàng năm. Với tỷ lệ chi trả năm nay là 20% mệnh giá, Công ty TNHH Vietnam Berverage thuộc Tập đoàn Thai Beverage nhận về hơn 1.375 tỷ đồng cổ tức.

Kể từ khi thâu tóm Sabeco vào cuối năm 2017, cổ đông người Thái đều nhận cổ tức nghìn tỷ đồng mỗi năm. Lũy kế đến kỳ phân phối sắp tới, tổng số tiền họ thu được sẽ đạt gần 15.468 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo của Thaibev cũng thể hiện, tính từ đầu những năm 2010 đến nay, tổng giá trị cổ tức mà các doanh nghiệp Thái Lan, bao gồm ThaiBev và các pháp nhân liên quan, nhận được từ các công ty niêm yết Việt Nam như Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh và Sao Ta Foods ước đạt khoảng 33.000 tỷ đồng.