“Lâu đài di động” trên biển chở 2.800 du khách đến Nha Trang

Ngày 4/1, tại bến Du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang), ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đón tàu biển quốc tế Costa Serena (quốc tịch Italia), đưa 2.800 du khách nước ngoài đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi lên bờ, du khách được các công ty lữ hành tổ chức tham quan Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá, Chợ Đầm, Skylight Bar, khu vực Quảng trường và Tháp Trầm Hương…

Tàu biển quốc tế Costa Serena neo đậu tại vịnh Nha Trang (Ảnh: Văn Phát).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Costa Serena là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên nhập cảnh cảng Nha Trang trong năm nay.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, trong 2 tháng đầu năm, Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón thêm 8 chuyến tàu với khoảng 13.500 lượt khách. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Du khách của tàu Costa Serena lên bờ để tham quan các điểm du lịch ở Khánh Hòa (Ảnh: Văn Phát).

Du thuyền Costa Serena đến từ Italia được xem là biểu tượng của sự xa hoa, sở hữu không gian hoành tráng cùng nhiều trải nghiệm du lịch hấp dẫn trên tàu. Với hệ thống cơ sở vật chất sang trọng, quy mô lớn, Costa Serena còn được ví như một “lâu đài di động” trên biển.

Cũng theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, toàn tỉnh đón hơn nửa triệu lượt khách du lịch.

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 67%, trong đó lượng khách tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, còn phía Nam của tỉnh ghi nhận lượng khách thấp hơn.