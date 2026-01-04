Tạm giữ đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng đe dọa vợ

Chiều 4/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Huy (SN 1984, trú ở xã Hạ Hòa) về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tối 2/1, Công an xã Hạ Hòa nhận được tin báo của chị T.T.N. (SN 1987, xã Hạ Hòa) về việc bị chồng là Nguyễn Công Huy dùng súng tự chế đe dọa gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Công Huy làm việc với công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người dân, Công an xã Hạ Hòa báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời triển khai lực lượng kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng này.

Công an đã thu giữ một khẩu súng tự chế (loại súng hơi nén), 326 viên đạn, một máy nén hơi và gần 4,7kg pháo hoa nổ.

Tại cơ quan công an, Huy khai do mâu thuẫn cá nhân nên đã có hành vi đe dọa gây thương tích cho vợ.

Kết quả giám định cho thấy Huy sử dụng vũ khí quân dụng để đe dọa vợ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy khẩu súng tự chế trên là vũ khí quân dụng; 326 viên đạn thu giữ là đạn quân dụng; pháo hoa nổ là hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.