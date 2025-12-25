Trọng tài thổi oan tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games được phong cấp FIFA?

Theo đó, bóng đá Lào có 9 người được đề nghị phong cấp trọng tài và trợ lý trọng tài FIFA cho năm 2026. Trong số 9 người này, có 3 trọng tài chính (hai nam, một nữ), 5 trợ lý trọng tài (4 nam, một nữ) và một trọng tài futsal.

Và nữ trợ lý trọng tài bóng đá duy nhất của Lào, được phong cấp FIFA, suốt từ năm 2019 đến giờ là bà Chanthavong Phutasavan.

Sai sót của trọng tài trong trận chung kết bóng đá nữ thuộc dạng hiếm gặp (Ảnh: Mạnh Quân).

Tình huống Bích Thùy đánh đầu tung lưới đội nữ Philipines, Bích Thùy vẫn đứng trên cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Philippines rất xa (Ảnh chụp màn hình).

Đây là vị trợ lý trọng tài đã tạo ra rất nhiều tranh cãi trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33, giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines.

Bà Chanthavong Phutasavan có pha phất cờ báo việt vị sai nghiêm trọng, khi Bích Thùy bay người đánh đầu tung lưới Philippines ở phút 29 của trận chung kết nói trên. Trong tình huống này, Bích Thùy vẫn còn đứng phía trên khá xa so với cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Philippines, nhưng bà Chanthavong Phutasavan vẫn phất cờ.

Ngay sau khi chứng kiến tình huống bắt việt vị tưởng tượng ấy, cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền thốt lên: “Trợ lý trọng tài sai sót nặng, cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam chưa việt vị ở thời điểm cô dứt điểm ghi bàn”.

Một cựu Trưởng ban trọng tài khác của VFF là ông Dương Vũ Lâm nói: “Tôi cho rằng chuyên môn của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutasavan quá yếu. Bà ấy không theo kịp tình huống và có dấu hiệu bị giật mình khi bóng vào lưới Philippines".

Bà Chanthavong Phutasavan là trợ lý trọng tài FIFA duy nhất của bóng đá Lào từ năm 2019 đến nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, nhà báo Aditya của hãng thông tấn quốc gia Indonesia Antara bình luận với phóng viên Dân trí: “Đây không phải là sai sót thông thường. Đây là một vụ bê bối. Nếu sự việc xảy ra với đội tuyển Indonesia, tôi tin rằng giới truyền thông của chúng tôi cũng sẽ liên tục đưa vụ này lên trang bìa các báo”.

Vì pha bắt việt vị tưởng tượng của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutasavan, đội tuyển nữ Việt Nam bị tước mất chiến thắng, bị mất huy chương vàng (HCV) oan uổng tại SEA Games 33.

Hiện, FIFA chưa công bố chính thức danh sách các trọng tài và trợ lý trọng tài được công nhận lên trang chủ của họ. Nhiều khả năng, bản danh sách này (xuất hiện ngày 23/12) được lập trước khi trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra (tối 17/12).

Có thể AFC chưa kịp điều chỉnh và không loại trừ điều này sẽ xảy ra trong những ngày tới, trước thời điểm FIFA công bố danh sách chính thức.

Ngay sau trận chung kết nội dung bóng đá SEA Games 33 diễn ra chừng nửa ngày, vào ngày 18/12, đại diện Ban trọng tài AFC đã gặp chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để xin lỗi về sai sót của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutasavan. Phía AFC cũng đã khẳng định pha bóng gây tranh cãi đấy là pha bắt việt vị sai.