HLV U22 Thái Lan tuyên bố sẽ thắng mọi đối thủ tại SEA Games 33

U22 Thái Lan sẽ có trận mở màn gặp U22 Timor Leste vào lúc 19h tối mai (3/12). Trước khi bước vào giải đấu trên sân nhà với tư cách ứng cử viên vô địch rất nặng ký, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan tỏ ra hết sức tự tin.

HLV U22 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul (Ảnh: FAT).

Vị HLV của đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng nói: “Đội tuyển U22 Thái Lan đã chuẩn bị cho SEA Games suốt nhiều tháng qua, từ các đợt tập huấn, giải vô địch U23 Đông Nam Á ở Indonesia, cho đến vòng loại giải U23 châu Á 2026 trên sân nhà. Sau đó, chúng tôi thi đấu các trận giao hữu với U22 Trung Quốc và U22 Ấn Độ trong thời gian gần đây”.

“Đấy là những trận đấu và giải đấu quan trọng, giúp U22 Thái Lan tuyển chọn đội hình tham dự SEA Games. Chúng tôi cũng đối mặt với một số ca chấn thương, nhưng tôi đã chuẩn bị các phương án dự phòng. U22 Thái Lan sẵn sàng cho Đại hội thể thao Đông Nam Á và sẵn sàng cho trận ra quân gặp U22 Timor Leste”, HLV Thawatchai nói thêm.

Tại SEA Games lần này, U22 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với các đội U22 Timor Leste và Singapore. Đây là bảng đấu tương đối nhẹ ký. Bóng đá Timor Leste chưa bao giờ được đánh giá ngang với bóng đá Thái Lan. Còn bóng đá trẻ Singapore suy yếu đáng kể nhiều năm qua.

U22 Thái Lan muốn vô địch SEA Games 33 (Ảnh: FAT).

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhấn mạnh đến việc đội bóng của ông đã sẵn sàng cho việc chinh phục tấm Huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam SEA Games năm nay.

Ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: “Muốn cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games, chúng tôi sẽ phải thi đấu 4 trận (hai trận vòng bảng, trận bán kết và trận chung kết). Việc xoay tua đội hình rất quan trọng. Đầu tiên, chúng tôi muốn chiến thắng ở hai trận vòng bảng, sau đó là thắng ở trận bán kết và chung kết”.

“Chúng tôi muốn giành lại vinh quang ở đấu trường SEA Games, giành lại vinh quang ở khu vực Đông Nam Á. Để tiến đến mục tiêu đó, tôi muốn người hâm mộ đến sân thật đông để cổ vũ cho chúng tôi. U22 Thái Lan đảm bảo sẽ nỗ lực hết sức để làm hài lòng người hâm mộ với màn trình diễn của chúng tôi”, vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan.

Điểm đáng chú ý ở vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam thi đấu chung sân Rajamangala tại Bangkok. Ở mỗi ngày thi đấu của từng đội, U22 Việt Nam ra sân vào buổi chiều (gặp Lào và Malaysia vào các ngày 3/12 và 11/12), còn U22 Thái Lan thi đấu vào buổi tối (gặp Timor Leste và Singapore vào các ngày 3/12 và 11/12).