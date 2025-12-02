CĐV Thái Lan bất ngờ tẩy chay đội nhà ở SEA Games 33

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội hôm qua (1/12), nhóm Ultras Thailand cho biết họ xem yêu cầu đăng ký bằng giấy tờ tùy thân như một hành vi “xâm phạm tự do cơ bản của người hâm mộ thể thao”.

CĐV Thái Lan tẩy chay, không cổ vũ cho đội nhà trước thềm SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Theo nhóm này, việc ban tổ chức buộc CĐV khai báo dữ liệu cá nhân tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin, “không phải vì an toàn, mà là một sự bất công”. Họ cũng cho rằng cách sắp xếp khu vực cổ vũ của ban tổ chức là bất hợp lý khi để khán giả đội khách đứng sau khung thành, vị trí vốn được cho là tạo lợi thế về áp lực cho đội nhà.

Thông báo của nhóm Ultras Thailand nêu rõ: “Chúng tôi luôn sát cánh cùng đội tuyển quốc gia, nhưng sẽ không chấp nhận cách điều hành sự kiện bóng đá này của Cơ quan thể thao Thái Lan”. Nhóm khẳng định vẫn sẽ di chuyển đến tất cả địa điểm thi đấu, nhưng sẽ từ chối vào sân cho đến khi các vấn đề được giải quyết.

Hãng thông tấn AFP cho biết họ đã liên hệ với Cơ quan thể thao Thái Lan và Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhưng chưa nhận được phản hồi.

U22 Thái Lan quyết tâm giành tấm HCV SEA Games 33 (Ảnh: FAT).

Báo giới Thái Lan lo ngại việc CĐV tẩy chay, không vào sân cổ vũ ảnh hưởng lớn tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Điều này khiến cho U22 Thái Lan mất đi lợi thế sân nhà ở kỳ SEA Games năm nay.

SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 9/12 đến 20/12. Trong đó, U22 Thái Lan sẽ thi đấu trận mở màn gặp U22 Timor Leste vào lúc 19h ngày 3/12.

Tuần trước, ban tổ chức đã buộc phải đổi địa điểm thi đấu của 11 môn, bao gồm bóng đá nam, do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở miền nam Thái Lan khiến hơn 170 người thiệt mạng. Trong khi đó, Campuchia cũng thông báo rút khỏi 9 môn thi vì lo ngại an toàn cho các vận động viên và quan chức tham dự giải.