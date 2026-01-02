Thể thao Thái Lan rúng động bởi bê bối dàn xếp tỷ số, hưởng lợi 8,3 tỷ đồng

Theo tờ Thairath, vào ngày 1/1, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ nạn nhân tội phạm, ông Achariya Ruangratanapong đã lên mạng xã hội để vạch trần vụ bê bối dàn xếp tỉ số trong làng boxing chuyên nghiệp, lĩnh vực vốn được xem là niềm tự hào quốc gia này.

Thể thao Thái Lan dậy sóng trước thông tin một cựu quan chức Chính phủ có liên quan tới dàn xếp tỷ số ở môn boxing (Ảnh: Thairath).

"Ông ta là ai? Nguồn tin nội bộ tiết lộ có một cựu quan chức Chính phủ Thái Lan liên quan việc dàn xếp các trận đấu quyền anh trong 2 tháng qua. Cựu quan chức này kiếm được 10 triệu baht", tờ Thairath viết.

Cáo buộc từ ông Achariya cho biết, một nhân vật đầy quyền lực đã đứng sau thao túng kết quả hàng loạt trận đấu quyền anh trong thời gian qua. Hành vi can thiệp thô bạo vào diễn biến chuyên môn này được cho là nhằm mục đích trục lợi bất chính với số tiền cực lớn, gây chấn động dư luận.

Đáng chú ý, bê bối còn xảy ra tại những sàn đấu võ thuật danh tiếng nhất Thái Lan như Rajadamnern, Channel 7, Tawanna hay Om Noi, nơi vốn là những địa danh biểu tượng, gắn liền với lịch sử và uy tín lâu đời của làng boxing cũng như Muay Thái chuyên nghiệp.

Tờ Thairath nhận định, nếu các cáo buộc dàn xếp tỷ số được xác thực, đây sẽ là một đòn giáng mạnh, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và vị thế của thể thao xứ sở Chùa Vàng trên trường quốc tế.

"Những người đứng đầu vụ dàn xếp tỉ số này có sự góp mặt của một cựu quan chức Chính phủ. Dù đã bị bắt quả tang nhiều lần, ông vẫn tuyên bố không biết gì, nói rằng ông không thấy gì và không hề hay biết.

Mới đây, ông ta lại đề xuất với Petchyindee Promotions tổ chức một loạt trận đấu tại sân Rangsit, đề nghị 4 trận đấu và sẵn sàng tự trả phí cho các võ sĩ, nhưng bên tổ chức đã từ chối", ông Achariya tiết lộ.

Những cáo buộc của ông Achariya đang tạo ra làn sóng phẫn nộ trong làng thể thao Thái Lan, khi đối tượng bị tố cáo là một cựu quan chức Chính phủ. Theo nguồn tin này, vị cựu quan chức trên đã trục lợi bất chính hơn 10 triệu baht (hơn 8,3 tỷ đồng) chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng.

Làng võ thuật Thái Lan liên tục dính bê bối kể từ SEA Games 33 (Ảnh: Khao Sod).

Kể từ kỳ SEA Games 33, làng võ thuật Thái Lan liên tục bị bao trùm bởi những tranh cãi về vấn nạn dàn xếp kết quả. Tâm điểm của làn sóng phẫn nộ là trường hợp của Mongkutpetch Petchprawfar, khi nữ võ sĩ Muay hạng cân 45kg này đã chính thức đệ đơn lên Ủy ban Olympic Thái Lan để tố cáo đường dây "dàn xếp huy chương" tại SEA Games 33.

Động thái quyết liệt của Petchprawfar được xem là phát súng mở màn cho nỗ lực làm trong sạch nền võ thuật vốn là niềm tự hào quốc gia của Thái Lan.