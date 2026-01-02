U23 Việt Nam sang Saudi Arabia, sẵn sàng tái hiện kỳ tích năm 2018

Tại vòng chung kết, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt đối đầu với U23 Jordan vào ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam làm thủ tục ở sân bay trước khi di chuyển từ Doha (Qatar) sang Jeddah (Saudi Arabia) (Ảnh: VFF).

Trước khi di chuyển sang địa điểm thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có thời gian tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12.

Dù để thua với tỷ số 1-2, trận đấu này là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như hoàn thiện lối chơi của U23 Việt Nam trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Sáng 2/1 (giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam đã rời Doha (Qatar) để di chuyển tới Jeddah - thành phố nằm ở phía Tây Nam của Saudi Arabia. Chuyến bay từ Doha đến Jeddah kéo dài khoảng 2 tiếng.

Trong những ngày tập huấn tại Qatar, thời tiết tại Doha khá lạnh, dao động từ 11-18 độ C. Trong khi đó, thời tiết tại Jeddah được dự báo ấm hơn và khá phù hợp với điều kiện thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, với nhiệt độ dao động từ 20-30 độ C.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Jeddah vào lúc 12h30 (giờ địa phương). Từ sân bay về khách sạn, quãng đường di chuyển khoảng 20 phút.

U23 Việt Nam có sự tự tin cao độ sau khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

HLV trưởng Kim Sang Sik sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe của các cầu thủ cũng như quỹ thời gian trong ngày để quyết định việc đội có tiến hành tập luyện hay không. Trong trường hợp mọi điều kiện thuận lợi, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Jeddah vào lúc 18h30 cùng ngày.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một năm 2025 tương đối thành công khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games 33.

Dù vậy, kỳ tích giành ngôi á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 mà U23 Việt Nam từng làm được dưới thời HLV Park Hang Seo sẽ là thử thách không hề dễ dàng với thầy trò HLV Kim Sang Sik lần này.

“Đây là lần thứ ba tôi được tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trước giải đấu lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games.

Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao hơn và quyết tâm lớn hơn”, đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ trước thềm giải đấu.