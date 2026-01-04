HLV Kim Sang Sik củng cố vị thế đặc biệt ở bóng đá Đông Nam Á

Ngày 3/1, Liên đoàn bóng đá Lào bất ngờ thông báo chia tay HLV người Hàn Quốc, Ha Hyeok Jun sau hơn một năm gắn bó. Nhà cầm quân 55 tuổi đã giữ vai trò "thuyền trưởng" ở đội tuyển quốc gia Lào cũng như đội tuyển U23 Lào kể từ tháng 8/2024, trải qua 17 trận với thành tích 2 trận thắng, 5 trận hoà và 10 trận thua.

HLV Ha Hyeok Jun chia tay tuyển Lào chỉ sau hơn 1 năm ngồi "ghế nóng" (Ảnh: Nam Anh).

Một trong những điểm nổi bật đáng nhớ nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok Jun là trận hòa 2-2 của tuyển Lào trước Indonesia tại AFF Cup 2024. Đây được xem là khoảnh khắc lịch sử và tự hào đánh dấu cột mốc đáng chú ý cho bóng đá Lào.

Đáng chú ý, việc tuyển Lào chia tay HLV Ha Hyeok Jun thêm một lần nữa cho thấy các chiến lược gia người Hàn Quốc lần lượt thất sủng tại Đông Nam Á, ngoại trừ HLV Kim Sang Sik đã giúp bóng đá Việt Nam thăng hoa trong năm 2025 và chuẩn bị cùng U23 Việt Nam chinh chiến tại VCK U23 châu Á 2026.

Sau thành công của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Việt Nam, từng có thời điểm bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự thống trị của các chiến lược gia đến từ xứ sở Kim chi.

"Nhưng rồi từng người một, các HLV Hàn Quốc lần lượt rời đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á. HLV Ha Hyeok Jun chính thức chia tay tuyển Lào. Trước đó, HLV Shin Tae Yong rời Indonesia, và Kim Pan Gon chia tay Malaysia.

Bây giờ chỉ còn một. Kim Sang Sik, HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam, là chiến lược gia Hàn Quốc cuối cùng vẫn đang dẫn dắt một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á", tờ Seasia Goal nhấn mạnh.

Năm 2025 được xem là năm hoàng kim của HLV Kim Sang Sik khi ông giúp bóng đá Việt Nam thâu tóm tới 3 danh hiệu lớn ở Đông Nam Á, gồm AFF Cup 2024 hồi đầu tháng 1/2025, sau đó là U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và cuối cùng là tấm huy chương vàng SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik giúp bóng đá Việt Nam thăng hoa trong năm 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những danh hiệu này không chỉ củng cố vị thế số một của bóng đá Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á mà còn giúp HLV Kim Sang Sik nhận sự tín nhiệm cao từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ, trở thành chiến lược gia Hàn Quốc thay thế hoàn hảo di sản mà người tiền nhiệm Park Hang Seo để lại.

"Các HLV Hàn Quốc thật ra rất phù hợp với bóng đá Đông Nam Á. Họ hiểu tinh hoa và truyền thống của đất nước và HLV Kim Sang Sik thành công là nhờ nắm rõ điều này", một CĐV bình luận trên trang Seasia Goal.