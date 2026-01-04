Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Indonesia bổ nhiệm HLV đẳng cấp World Cup

"Chúng tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ông ấy giúp Indonesia vô địch FIFA Series 2026 và AFF Cup 2026 là đủ", tài khoản Ferry Ardiansyah đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football về thông tin HLV John Herdman chính thức được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bổ nhiệm vào "ghế nóng" kể từ ngày 1/1.

HLV John Herdman là chiến lược gia người Anh giàu kinh nghiệm, từng giúp đội tuyển quốc gia nữ Canada tham dự World Cup 2007 và 2011, cũng như làm nên lịch sử khi giành được hai huy chương đồng Olympic liên tiếp vào năm 2012 và 2016.

HLV John Herdman là chiến lược gia duy nhất từng giúp đội tuyển nữ và đội tuyển nam của một quốc gia (Canada) giành vé dự World Cup (Ảnh: Getty).

Ngay sau đó, HLV người Anh tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nam của Canada giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar lần đầu tiên sau 36 năm, kể từ World Cup 1986, đồng thời giúp nâng thứ hạng của Canada trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí thứ 77 lên vị trí thứ 33 trên thế giới vào thời điểm đó.

"PSSI nhiệt liệt chào đón nhà cầm quân 50 tuổi. Thành tích đa dạng của Herdman là lý do chính cho sự bổ nhiệm này. Ông được ghi nhận là HLV duy nhất trên thế giới đã dẫn dắt thành công cả đội tuyển quốc gia nam và nữ của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup", PSSI ca ngợi năng lực của tân HLV trưởng đội tuyển Indonesia.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng chúc mừng tuyển Indonesia khi được dẫn dắt bởi HLV đẳng cấp World Cup như John Herdman.

"Ông ấy thực sự là HLV giỏi. Chúc HLV John Herdman sẽ thành công với đội tuyển Indonesia", tài khoản Faisyal Jordan đến từ Malaysia bình luận.

"Liệu HLV John Herdman có giúp Indonesia giành vé dự World Cup, thời gian sẽ trả lời", tài khoản Pung Gok Gok đến từ Myanmar đặt câu hỏi.

"HLV Herdman kết thúc chờ đợi 36 năm của Canada để trở lại sân khấu World Cup 2022 tại Qatar. Indonesia có được HLV rất giàu kinh nghiệm và chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai", tài khoản Asep Chenko đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Chúc may mắn với HLV John Herdman. Chúng tôi đặt niềm tin vào ông", tài khoản Kang Kulii đến từ Indonesia tuyên bố.

"Vậy là tuyển Việt Nam phải lo lắng ở AFF Cup 2026 phải không?", tài khoản Summit Media đến từ Philippines bình luận.

"Thành Rome không xây trong một ngày. Thay đổi HLV sẽ không khiến Indonesia mạnh mẽ hơn ngay lập tức, nên hãy tin tưởng và bám sát kế hoạch của HLV trưởng", tài khoản Võ Quốc Hiền đến từ Việt Nam khẳng định.