U23 Việt Nam góp phần gây ra “nỗi đau đớn nhất” của bóng đá Indonesia

Tờ Bola đã có bài tổng kết năm 2025 với nhan đề “4 khoảnh khắc đau đớn nhất của bóng đá Indonesia”. Trong đó, tờ báo thể thao hàng đầu xứ vạn đảo nhắc đến trận thua của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á trên sân nhà là một trong bốn nỗi đau này.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: Kompas).

Tờ Bola bình luận: “Đội U23 Indonesia đã có cơ hội để tỏa sáng rực rỡ trong suốt năm 2025. Tuy nhiên, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Gerald Vanenburg lại không thể tận dụng được thời cơ.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Jakarta, U23 Indonesia chỉ giành ngôi á quân. Garuda Muda (biệt danh của U23 Indonesia) đã để thua 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết. Điều đó khiến cho đội bóng mất chức vô địch đau đớn trên sân nhà.

Sau đó, U23 Indonesia còn gây thất vọng khi không thể giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia”.

Ba nỗi đau còn lại của bóng đá Indonesia được liệt kê gồm: đội tuyển quốc gia nước này không thể giành vé tham dự World Cup 2026, đội U20 Indonesia thi đấu tệ hại và bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U20 châu Á, đội U22 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 33.

U23 Việt Nam thi đấu thành công trong năm 2025 (Ảnh: VFF).

Tờ Bola nhấn mạnh: “Đây không phải để khơi lại những vết thương cũ, mà để xem những điểm tiêu cực đã xảy ra trong năm 2025 có thể giúp các đội bóng của Indonesia cải thiện trong tương lai”.

Trái ngược với bóng đá Indonesia, bóng đá Việt Nam lại trải qua năm 2025 thành công. HLV Kim Sang Sik đã trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á vô địch ba giải AFF Cup 2024, U23 Đông Nam Á, SEA Games trong cùng một năm dương lịch.