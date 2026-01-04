Lewandowski ghi bàn, Barcelona bỏ xa Real Madrid 7 điểm

Sau hai tuần nghỉ đông, Barcelona tràn đầy hứng khởi khi bước vào năm 2026. Đoàn quân HLV Hansi Flick hành quân đến sân RCDE của Espanyol với quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận derby xứ Catalonia.

Barcelona nhập cuộc tự tin ngay từ đầu với nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Raphinha, Yamal, Rashford và Ferran Torres. Tuy nhiên, đội chủ nhà triển khai lối chơi rắn và áp sát quyết liệt khiến Barcelona tỏ ra bế tắc.

Thủ môn Joan Garcia của Barcelona có ngày thi đấu xuất sắc (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, Espanyol còn sẵn sàng dâng cao phản công khi có cơ hội. Điều này khiến cho hàng thủ của Barcelona phải nhiều phen chao đảo, rất may là thủ môn Joan Garcia đã có ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục có các pha cứu thua xuất thần.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và bước sang hiệp 2, thủ môn Joan Garcia vẫn phải làm việc hết sức vất vả để cứu thua cho Barcelona.

Thủ thành Joan Garcia phản xạ xuất sắc khi đối mặt cùng lúc 2 tiền đạo Espanyol ở phút 63, cản phá cơ hội của Roberto sau đó 7 phút. Đến phút 76, anh tiếp tục tung người cản phá cú cứa lòng của Carlos Romero.

Thủ môn Marko Dmitrovic của Espanyol cũng có ngày thi đấu thăng hoa khi liên tục cứu thua sau các pha dứt điểm của Jules Kounde và Eric Garcia trong hiệp thi đấu thứ hai.

Dani Olmo và Lewandowski ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Espanyol (Ảnh: Getty).

HLV Hansi Flick tung Dani Olmo và Robert Lewandowski vào sân, quyết định này mang đến hiệu quả. Phút 86, Fermin Lopez đã thoát đi ở trung lộ trước khi chuyền cho Dani Olmo đặt lòng hiểm hóc vào góc xa khiến Dmitrovic chỉ biết đứng nhìn, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

4 phút sau, Fermin Lopez tiếp tục tỏa sáng khi thoát xuống cánh phải và căng ngang để Lewandowski ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona. Giành 3 điểm ở trận derby Catalonia, Barcelona tạm thời hơn đội nhì bảng Real Madrid đến 7 điểm, trước khi đội bóng của HLV Xabi Alonso gặp Real Betis tối nay.

Đội hình thi đấu

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Urko, Dolan (Terrats 82'), Milla (Puado 82'), Roberto Fernandez (Kike Garcia 75'), Exposito (Jofre Carreras 60')

Barcelona: Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Martin (Pedri 64'), Kounde, Eric Garcia, De Jong, Raphinha (Olmo 64'), Yamal, Rashford (Fermin Lopez 46'), Ferran Torres (Lewandowski 64').

Bàn thắng: Dani Olmo (86'), Lewandowski (90').