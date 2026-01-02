Báo Indonesia kỳ vọng đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam, vô địch AFF Cup 2026

"Đã đến lúc Indonesia phải giành chức vô địch AFF Cup", tờ CNN Indonesia giật tít nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển nước nhà trong năm 2026, dù giải đấu hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á phải còn 7 tháng nữa mới diễn ra.

Theo tờ báo của Indonesia, bóng đá xứ vạn đảo đã trải qua một năm 2025 đầy thất vọng khi để thua hầu hết ở các cấp độ đội tuyển. Dù mạnh tay thay thế HLV Shin Tae Yong bằng HLV Patrick Kluivert hồi tháng 1/2025, nhưng tuyển Indonesia vẫn không thể giành vé dự World Cup 2026 như kỳ vọng.

Đội tuyển Indonesia được kỳ vọng sẽ đánh bại đương kim vô địch Việt Nam để giành chức vô địch AFF Cup 2026 (Ảnh: CNN Indonesia).

"Ngay cả đội tuyển U23 Indonesia, sau thất bại tại AFF Cup 2024, Garuda Muda chỉ giành vị trí á quân tại giải U23 Đông Nam Á 2025, không giành được vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 và cuối cùng không vượt qua vòng bảng SEA Games 2025.

Câu chuyện của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Indonesia, ở mọi lứa tuổi, cũng không khác biệt nhiều. Việc thiếu các giải đấu cạnh tranh đã khiến những nỗ lực của bóng đá nữ không đạt được thành công nào trong suốt năm 2025", tờ CNN Indonesia nhấn mạnh.

Tờ báo của Indonesia vì vậy cho rằng bóng đá nước nhà ngay từ bây giờ phải đặt mục tiêu cao cho những giải đấu quan trọng trong năm 2026, đặc biệt là đánh bại đương kim vô địch Việt Nam để giành chức vô địch AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

"Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 7, sau World Cup 2026. Điều này đánh dấu một kỷ nguyên mới cho AFF Cup. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1996, giải đấu của Đông Nam Á sẽ được tổ chức vào giữa năm thay vì cuối năm như truyền thống.

Điều này có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ tranh chấp nào giữa các CLB và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) liên quan đến việc triệu tập cầu thủ. Vì AFF Cup được tổ chức vào thời điểm chuyển giao mùa giải, tất cả những cầu thủ giỏi nhất đều có cơ hội được triệu tập. Điều này cũng áp dụng cho các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Trước đây, PSSI gặp khó khăn trong việc triệu tập các cầu thủ không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, nhưng năm nay dường như họ linh hoạt hơn. Do đó, vẫn có hy vọng đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup. Điều này đánh dấu một khởi đầu mới để tái thiết những thành tích của đội tuyển quốc gia Indonesia", tờ CNN Indonesia chốt lại.

Theo thống kê, Indonesia đã 6 lần lọt vào chung kết AFF Cup (2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020), nhưng chưa một lần nâng cao chiếc cúp vô địch.