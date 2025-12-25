VĐV chủ nhà Thái Lan bất ngờ nộp đơn kiện ban tổ chức SEA Games

Tờ Thairath đưa tin, vào ngày 23/12, văn phòng Ủy ban Olympic Thái Lan đã nhận được đơn kiện của võ sĩ Muay Thái Mongkutpetch Petchprawfar. Cô nộp đơn liên quan tới vấn đề bị xử ép trắng trợn ở SEA Games 33.

Mongkutpetch Petchprawfar (đai xanh) cho rằng bị xử ép trong trận đấu với Bomogao Islay Erika ở chung kết Muay Thái nội dung 45kg nữ (Ảnh: Khaosod).

Cùng đi nộp đơn với Mongkutpetch Petchprawfar, Nattadej Vachirarattanawong (cựu võ sĩ, người quản lý lò Muay Thái, nơi Mongkutpetch tập luyện). Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, ông Pimol Srivikorn, là người đã trực tiếp nhận đơn kiện.

Theo nội dung trong đơn, võ sĩ Mongkutpetch cho rằng cô đã phải chịu những kết quả gian lận tại SEA Games, dẫn đến việc chỉ giành Huy chương bạc (HCB) ở hạng cân 45kg nữ trước võ sĩ người Philippines Bomogao Islay Erika.

Điều đáng nói, ở vòng bán kết hạng cân này, võ sĩ Hoàng Khánh Mai của Việt Nam cũng bị xử ép trước Bomogao Islay Erika. Thậm chí, ban huấn luyện đội Muay Thái Việt Nam đã phản ứng quyết liệt với trọng tài và yêu cầu Khánh Mai không tiếp tục thi đấu vì quyết định không công tâm của trọng tài.

Ông Nattadej Vachirarattanawong khẳng định theo cục diện trên võ đài, mọi người đều tin rằng Mongkutpetch sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, trọng tài lại ra phán quyết ngược lại và chịu sự la ó từ khán giả.

Mongkutpetch nộp đơn kiện lên Ủy ban Olympic Thái Lan (Ảnh: Khaosod).

“Chúng tôi bảo vệ võ sĩ vì thật sự họ bị oan và bị lừa dối hoàn toàn”, ông Nattadej tuyên bố. Ông nói thêm: “Tôi chắc chắn đó là kết quả không công bằng. Đã đến lúc cần phải thay đổi cơ cấu của Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư (AMAT). Mọi thứ mục nát hết rồi”.

Ông Nattadej cũng cho rằng AMAT không hề có bất kỳ động thái nào bảo vệ Mongkutpetch, dù SEA Games 33 được tổ chức trên sân nhà.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, Pimol Srivikorn, khẳng định sẽ điều tra vụ việc này. Ông nói: “Thông thường, mỗi hiệp hội sẽ tự mình đệ đơn khiếu nại tuy nhiên trường hợp này có khác đôi chút.

Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi không thể đảo ngược kết quả nhưng sẽ đưa ra án phạt với trọng tài. Thậm chí, nếu phát hiện trận đấu bị dàn xếp tỷ số, chúng tôi sẽ có án phạt rất nặng. Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ quá trình này nhanh nhất có thể”.