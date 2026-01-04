Chuyên gia pickleball quốc tế chỉ rõ khả năng Quang Dương trở lại PPA Tour

Thời gian gần đây, cộng đồng pickleball quốc tế đang xôn xao trước những dấu hiệu cho thấy tay vợt gốc Việt, Quang Dương có thể sẽ sớm quay trở lại mái nhà xưa PPA Tour (hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới).

Giới chuyên môn nhận định Quang Dương nhiều khả năng sẽ trở lại PPA Tour vào năm 2026 (Ảnh: PPA ).

Sau một năm đầy biến động với những thay đổi về nhà tài trợ và định hướng thi đấu, sự trở lại của "thần đồng pickleball" này được giới chuyên môn đánh giá là bước đi mang tính quyết định cho cả sự nghiệp của anh lẫn sức hút của giải đấu.

Trong bài phân tích được đăng trên trang cá nhân của mình, Navratil chỉ ra rằng Quang Dương đã có những động thái hướng về PPA Tour. Mới đây nhất, tài năng 19 tuổi đã đăng tải hình ảnh tập luyện trên trang Instagram cá nhân. Đáng chú ý, loại bóng mà anh sử dụng chính là loại bóng được sử dụng thi đấu chính thức tại PPA Tour.

Navratil nói thêm: “Tôi đã phát hiện điều khá thú vị trên trang cá nhân của Quang Dương, anh ấy tập luyện với loại bóng mà chỉ có các giải đấu của PPA Tour sử dụng. Với tư cách là một VĐV chuyên nghiệp, tôi sẽ không tùy tiện sử dụng những loại bóng khác mà không dùng nó để thi đấu”.

Trong giới pickleball chuyên nghiệp, các VĐV rất hiếm khi sử dụng một loại bóng cụ thể nếu không có kế hoạch tham gia giải đấu sử dụng loại bóng đó. Việc Quang Dương làm quen lại với cảm giác bóng mà PPA Tour sử dụng được xem là "phát súng" đầu tiên báo hiệu sự trở lại.

Thêm vào đó, Navratil cũng chỉ ra một chi tiết không thể bỏ qua là việc Connor Pardoe (người sáng lập PPA Tour) đã trực tiếp "thả tim" bài đăng tập luyện của Quang Dương.

Động thái này được giới chuyên gia phân tích là tín hiệu tích cực về sự hòa giải sau những rạn nứt về hợp đồng vào tháng 7 năm 2024, khi Quang Dương rời liên minh UPA để tham gia các sự kiện quốc tế.

Navratil cũng nhận định, việc Quang Dương trở lại PPA Tour là một kịch bản đôi bên cùng có lợi. Đối với cá nhân tay vợt này, PPA Tour là nơi tập trung những đối thủ mạnh nhất thế giới, là môi trường cần thiết để anh mài giũa kỹ năng và khẳng định đẳng cấp hàng đầu.

Ngược lại, về phía PPA Tour, việc sở hữu một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á và cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam như Quang Dương sẽ giúp giải đấu mở rộng giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Nhiều bằng chứng chỉ ra Quang Dương đang có những liên quan đến việc trở lại PPA Tour (Ảnh: PPA).

Sự thiếu vắng Quang Dương trong thời gian qua đã để lại một khoảng trống nhất định về mặt sức hút truyền thông mà ban tổ chức giải đấu chắc chắn muốn khỏa lấp.

Vào ngày 23/12/2025 vừa qua, USA Pickleball đã phê duyệt 2 cây vợt do Quang Dương làm đại diện và có chữ ký của anh, được phép sử dụng tại các giải đấu của PPA Tour. Điều này càng làm rõ dấu hiệu giải đấu hàng đầu thế giới đang muốn đưa hình ảnh của tay vợt sinh năm 2006 quay trở lại.

Dù các bên liên quan chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng với những bằng chứng hiện hữu, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Quang Dương sẽ sớm cầm vợt thi đấu tại sân chơi của PPA Tour ngay trong mùa giải 2026.