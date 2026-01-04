Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng gia nhập cuộc đua tăng vốn

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) mới đây công bố tài liệu tờ trình lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Công ty do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT có kế hoạch phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 11.476 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 35%, tương ứng thực hiện quyền 20:7 (cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận một quyền, 20 quyền được nhận 7 cổ phiếu phát hành thêm).

Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Bà Nguyễn Thanh Phượng (Ảnh: VCI).

Vietcap thực hiện phát hành tăng vốn sau khi đã hoàn tất việc chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ và thu về hơn 3.952 tỷ đồng vào giữa tháng 12/2025. Theo dự tính, số tiền này được phân bổ 80% cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và 20% cho hoạt động tự doanh.

Không chỉ Vietcap, nhiều công ty chứng khoán khác trong ngành cũng ồ ạt thực hiện hoặc lên kế hoạch tăng vốn trong thời gian gần đây, như SSI, VNDirect, Chứng khoán Vietcombank, Chứng khoán ACB, Chứng khoán VPS...

Sắp tới đây, Vietcap cũng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 5%/cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/1.