Vén màn sự thật vụ VĐV Thái Lan gian lận khi gặp đội Việt Nam ở SEA Games

Wasarin Naraphat (biệt danh là Tokyogurl) đã bị phát hiện gian lận khi đối đầu với đội Việt Nam ở nội dung Liên Quân Mobile vào ngày 15/12. Theo cáo buộc, cô đã sử dụng phần mềm thứ ba không được phép, để nhờ người khác chơi hộ từ xa. Sau đó, Tokyogurl đã bị đình chỉ tư cách thi đấu ở SEA Games và loại khỏi đội Thái Lan vĩnh viễn.

Cheerio thừa nhận đã chơi hộ Tokyogurl trong trận đấu gặp đội Việt Nam ở nội dung Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Tới hôm qua, VĐV esports Thái Lan Cheerio (biệt danh là Kong) mới lên tiếng thừa nhận sự thật rằng mình là người đã chơi hộ Tokyogurl. Anh chia sẻ trên trang TikTok: “Tôi thừa nhận đã chơi hộ Tokyogurl ở SEA Games như thông tin truyền thông đã đăng tải.

Tôi đã có thời gian suy ngẫm, cảm thấy hối hận về hành động của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới mọi người. Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và chấp nhận mọi lời chỉ trích cũng như hậu quả.

Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành động ích kỷ của mình. Tôi xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước”.

Lý giải việc đưa ra lời thú nhận muộn màng, Cheerio cho biết: “Tôi đưa ra lời giải thích muộn như vậy vì sự phản ứng dữ dội và tới tấp từ công chúng khiến mình cảm thấy hoảng loạn. Do đó, tôi không biết mở lời như thế nào, xử lý ra sao. Tôi chân thành xin lỗi”.

Cheerio được xem là một trong những game thủ tài năng và nổi tiếng ở Thái Lan. Anh từng thi đấu cho CLB Bangkok ESC.

Biểu cảm lo lắng của Tokyogurl sau khi bị phát hiện (Ảnh: Thairath).

Thực tế, ở thời điểm vụ gian lận nổ ra, nhiều người đã nghi ngờ Cheerio chính là kẻ đứng sau chơi hộ Tokyogurl. Làn sóng phẫn nộ tới mức, CLB Bangkok ESC đã lên tiếng khẳng định Cheerio không còn là thành viên của đội từ ngày 15/9/2025. Do đó, họ không có bất kỳ liên quan nào tới vận động viên này.

Mới đây, tờ Siam Sport đã xếp vụ bê bối gian lận của Tokyogurl vào top 10 sự kiện thể thao của Thái Lan đáng chú ý nhất năm 2025. Họ cho rằng hành vi gian lận của Tokyogurl đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của đất nước xứ Chùa vàng.