FIFA ra quyết định quan trọng, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Hôm nay (3/1), FIFA đã công bố phương án phân bổ suất tham dự giải U20 World Cup 2027. Giải đấu vẫn có 24 đội bóng tham dự nhưng FIFA đã phân bổ lại suất cho các châu lục, tạo điều kiện cho các nền bóng đá đang phát triển tham gia.

Đội U20 Việt Nam tăng cơ hội tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Theo đó, hai quốc gia đăng cai là Uzbekistan và Azerbaijan được đặc cách tham dự vòng chung kết. 22 suất còn lại sẽ được phân bổ thông qua các giải đấu cấp châu lục. Với khu vực châu Á, FIFA trao tổng cộng 4,5 cơ hội, bao gồm 4 vé trực tiếp và 1 vé dự vòng play-off liên lục địa.

Với điều này, 4 đội bóng lọt vào bán kết giải U20 châu Á sẽ giành quyền tham dự giải U20 thế giới. Các đội bóng thất bại ở vòng tứ kết vẫn còn cơ hội. Họ sẽ gặp nhau để tranh tấm vé tham dự vòng play-off liên lục địa.

Ở các phiên bản trước, châu Á chỉ có 4 suất tham dự (không kể chủ nhà). Điều đó khiến cho cuộc cạnh tranh vé dự giải World Cup U20 trở nên khốc liệt hơn.

Ở vòng play-off liên lục địa, đại diện của châu Á sẽ đối đầu với các đối thủ tới từ Nam Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

U20 Việt Nam dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên lực lượng cầu thủ sinh năm 2007 và 2008 để cạnh tranh tấm vé tham dự giải U20 World Cup 2027. Trong năm 2026, lứa cầu thủ này sẽ tham dự các giải U19 Đông Nam Á, vòng loại U20 châu Á để tích lũy kinh nghiệm.

Trong quá khứ, đội U20 Việt Nam từng có một lần tham dự giải U20 World Cup vào năm 2017. Ở hai giải U20 châu Á gần đây, chúng ta đều không vượt qua được vòng bảng.