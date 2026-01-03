Đội tuyển Indonesia chính thức bổ nhiệm HLV đẳng cấp World Cup

"Chính thức xác nhận! PSSI bổ nhiệm John Herdman, một kiến ​​trúc sư đẳng cấp World Cup sẵn sàng dẫn dắt Garuda bước vào kỷ nguyên mới", trang chủ của PSSI đưa ra thông báo vào tối 3/1 về việc bổ nhiệm HLV John Herdman ngồi vào "ghế nóng" thay cho người tiền nhiệm Patrick Kluivert để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này.

PSSI xác nhận bổ nhiệm HLV John Herdman dẫn dắt đội tuyển Indonesia kể từ ngày 1/1 (Ảnh: Getty).

Trong vài tuần qua, đã có nhiều đồn đoán về việc HLV Herdman sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia. Cuối cùng, PSSI đã chính thức xác nhận Herdman là chiến lược gia người Anh thứ hai trong lịch sử sẽ dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo (trước đó, từ năm 2004 đến năm 2007, tuyển Indonesia từng được dẫn dắt bởi HLV người Anh Peter Withe).

Đáng chú ý, trong thông báo của mình, PSSI nhấn mạnh rằng Herdman là một HLV có kinh nghiệm dày dặn trong việc dẫn dắt một đội tuyển đến World Cup.

"PSSI nhiệt liệt chào đón nhà cầm quân 50 tuổi. Thành tích đa dạng của Herdman là lý do chính cho sự bổ nhiệm này. Ông được ghi nhận là HLV duy nhất trên thế giới đã dẫn dắt thành công cả đội tuyển quốc gia nam và nữ của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup", PSSI viết.

Theo đó, HLV John Herdman từng giúp đội tuyển quốc gia nữ Canada tham dự World Cup 2007 và 2011, và làm nên lịch sử khi giành được hai huy chương đồng Olympic liên tiếp vào năm 2012 và 2016.

Ngay sau đó, HLV người Anh tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nam của Canada giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar lần đầu tiên sau 36 năm, kể từ World Cup 1986, đồng thời giúp nâng thứ hạng của Canada trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí thứ 77 lên vị trí thứ 33 trên thế giới vào thời điểm đó.

Dù chưa có lễ ra mắt chính thức, nhưng HLV John Herdman cũng đã chia sẻ với truyền thông Canada về việc đảm nhận "ghế nóng" ở đội tuyển quốc gia Indonesia.

"Điều quan trọng là tìm được dự án phù hợp, bạn có thể cảm nhận được niềm đam mê và sự nhiệt huyết từ người hâm mộ.

Tôi thấy ở đó có rất nhiều tài năng. Nó tương tự như Canada, một quốc gia rộng lớn, với nhiều cầu thủ tiềm năng trong nước và sự hiện diện của những cầu thủ nhập tịch mà họ đã bắt đầu tuyển dụng", Herdman nói với hãng thông tấn Canadian Press.

Theo tờ CNN Indonesia, HLV John Herdman dự kiến sẽ có màn ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia Indonesia tại giải FIFA Series, dự kiến ​​diễn ra tại SVĐ Bung Karno, Jakarta, từ ngày 23/3 đến 31/3.