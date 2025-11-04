Hương Giang thế nào sau khi bị hủy kết quả bình chọn tại Hoa hậu Hoàn vũ?

Mới đây, cuộc “đấu tố” giữa Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) và đơn vị chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) - do ông Nawat đứng đầu - đã khiến làng sắc đẹp quốc tế dậy sóng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc MUO ra thông báo hủy kết quả bình chọn “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do MUT phát động.

Sau 20 giờ khởi động bình chọn, Hương Giang - đại diện Việt Nam - lọt nhóm dẫn đầu, nhưng MUO khẳng định đây là “hoạt động trái phép, không được cấp phép và không thuộc khuôn khổ cuộc thi”.

MUO đồng thời kêu gọi truyền thông và người hâm mộ chỉ theo dõi thông tin qua các kênh chính thức.

Phía ông Nawat ngay lập tức đáp trả, tố một trong những nhà tài trợ của MUO có liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến và bày tỏ sự thất vọng về công tác truyền thông của tổ chức này.

Ngày 4/11, đại diện MUO tiếp tục ra thông báo thứ 2 và khẳng định, kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chỉ phụ thuộc vào sự thể hiện của thí sinh tại các phần thi như: Phỏng vấn kín, Trình diễn trang phục dân tộc, Trình diễn váy dạ hội và Trình diễn áo tắm.

Bất chấp những ồn ào, các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi vào ngày 3/11 vẫn diễn ra bình thường. Giữa “tâm bão” lùm xùm, đại diện Việt Nam - Hương Giang - vẫn giữ được năng lượng tích cực và liên tục ghi điểm với truyền thông Thái Lan.

Đặt chân đến Thái Lan từ ngày 31/10, hành động đầu tiên của Hương Giang là đến viếng Hoàng Thái hậu Sirikit, thể hiện sự tinh tế và am hiểu văn hóa nước chủ nhà. Cách lựa chọn trang phục, phụ kiện của cô - đặc biệt là chi tiết đeo khuyên tai một bên - được cộng đồng mạng Thái Lan khen ngợi là đầy ý nghĩa và lịch thiệp.

Trong 3 ngày đầu của cuộc thi, người đẹp Việt liên tục gây chú ý với những bộ trang phục thanh lịch, gợi cảm và phong thái tự tin.

Hương Giang chia sẻ cô tràn đầy năng lượng khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan, đồng thời khẳng định mục tiêu quan trọng nhất là “thể hiện sự thanh lịch một cách tự nhiên”.

Dù nhận thấy hình ảnh của các thí sinh châu Á xuất hiện ít hơn trên kênh chính thức của cuộc thi, Hương Giang vẫn giữ thái độ tích cực và tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Đại diện Việt Nam cũng được MUT - đơn vị chủ nhà - quan tâm với nhiều bài đăng riêng trên trang chính thức. Tại các sự kiện báo chí, Hương Giang chủ động giao lưu, chụp ảnh với phóng viên quốc tế và thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Hiện, Hương Giang là một trong những thí sinh có lượng người theo dõi lớn nhất trên Instagram, giúp hình ảnh phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẵn sàng chinh phục, Hương Giang đang có những bước tiến tích cực tại đấu trường sắc đẹp năm nay. Cô cũng là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam và châu Á góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến 21/11, quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ khắp thế giới. Mùa giải năm nay có nhiều đổi mới khi chấp nhận thí sinh chuyển giới, đã kết hôn hoặc sinh con và không giới hạn độ tuổi.

Trước thềm cuộc thi, chuyên trang Missosology dự đoán Hương Giang có khả năng lọt top 20, bên cạnh các đại diện nổi bật đến từ Thái Lan, Philippines, Venezuela, Colombia, Peru, Australia và Bờ Biển Ngà.

Ảnh: Missosology/Galaxy Queen